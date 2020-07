El regreso del fútbol parece aún lejos, según dijo Alberto Fernández

Un detalle que pasó desapercibido, o quizás no tanto, del último discurso de Alberto Fernández tiene que ver con el mundo del deporte y el fútbol concretamente.Pareciera que desde el gobierno están lejos de habilitar la actividad, a pesar de que cinco equipos argentinos tienen competencia internacional en septiembre y que tanto Boca como River pidieron volver a los entrenamientos.

"Extraño que vuelva el fútbol tanto como el mayor de los hinchas, pero no podemos hacerlo. Extraño jugar los picaditos, pero no podemos. No podemos", afirmó Alberto Fernández.

De todos modos, estas palabras tendrán que especificarse si se dirigían al fútbol amateur, fútbol 5, y ligas no profesionales, o directamente también toca de lleno a los clubes con competencias oficiales.