El sueño americano que no pasará por La Plata

Luego de la suspensión obligada por la pandemia, la Copa América de Argentina y Colombia quedó confirmada para mediados de 2021 y la Conmebol dio a conocer el nuevo fixture del certamen, que finalmente se jugará con los 10 equipos sudamericanos, sin los invitados Australia y Catar, que iban a ser parte el año pasado pero ya no podrán por cuestiones de calendario.



Además, se confirmó que el Estadio Único de La Plata no será sede de la competencia. El primer partido será el domingo 13 de junio entre Argentina y Chile en el Monumental, mientras que la final se jugará en Colombia, el sábado 10 de julio.



Según pudo averiguar El Clásico, en el Estadio Único se iban a jugar cuatro partidos, todos por la fase de grupos, entre ellos el de Argentina ante Bolivia. Lo que llamó la atención de propios y extraños es que en ningún momento se anunció que la ciudad de las diagonales ya no sería sede ni tampoco se hizo mención en el comunicado emitido.



La fase de grupos se jugará con dos zonas de cinco equipos. En Argentina (Monumental, Kempes de Córdoba, Malvinas de Mendoza y Único de Santiago) jugarán la Albiceleste, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile, mientras que en Colombia (Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín) participarán el local con Brasil, Ecuador, Venezuela y Perú. Los cuatro primeros de cada zona avanzarán a la fase final, que tendrá dos partidos de cuartos de final y una semifinal en cada país, mientras que tanto el partido por el tercer puesto como la final se jugarán en Colombia.

Los partidos de Argentina:

Domingo 13 de junio

18:00 Argentina vs Chile - Estadio Monumental

Jueves 17 de junio

21:00 Argentina vs Uruguay - Estadio M.A.Kempes

Domingo 20 de junio

20:00 Argentina vs Paraguay - Estadio Monumental

Domingo 27 de junio

18:00 Argentina vs Bolivia - Estadio Monumental

El resto de los encuentros: