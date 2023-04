El Turf de "Hoy"

Desde las 14.30 habrá una docena de competencias que animarán la jornada en el Hipódromo platense. A las 18.30 se correrá la prueba El Alfalfar, para la cual se anotaron ocho competidores. El programa completo.

1° Carrera - HARLEM KEY - Distancia 1.300 metros

3L 7L 4L 6L 1 MONEY TRAMP z 5 57 SINIANI EMILIANO F.

5L 7L 6L 4L 2 DANTES TELU z 5 57 SAEZ GASTON G.

5d 6L 6L 0L 3 TANTO GUSTO z 6 55 CACERES FRANKLIN D.-4

3L 8L 2S 5S 4 BANQUERO ROMANO zn 5 57 BORDA GONZALO D.

5L 2L 2L 7L 5 PEDAL Y FIESTA zc 6 55 DYKE HECTOR E.-4

4S 8S 3S 0P 6 SUN RIDE a 5 57 SOTELO CAMACHO PABLO

8L 0L 6L 3L 7 SELVAGEN a 5 57 ROMAN JULIAN A.-3

4L 3L 6L 3L 8 A LA CUMBRE zd 6 55 CACERES LUIS A.

4P 6P 7L 5L 9 NAPOLEON LUE z 6 55 CHAVES URBANO J.-3

4L 0L 10 ANGELITO STORM zc 5 57 SANCHEZ ALEJANDRO E.-4

2° Carrera - PREMIO: BALADA BAY - Distancia 1.700 metros

1L 1 SOÑARRERA z 3 56 BORDA GONZALO D.

2L 4L 6S 2L 2 MOHANA z 3 56 ESPINOZA JOSE DEL J.-3

7S 5P 4P 4L 3 IT'S NEVER TOO LATE z 3 56 ARMOHA LEOPOLDO M.-4

8L 3S 5S 3L 4 TERMS SEIVER z 3 56 BANEGAS KEVIN

3L 3L 3L 6L 5 CITY CLETTE a 3 56 CACERES LUIS A.

6S 6L 5L 6L 6 SUPER CHROME z 3 56 GIULIANO CAMPI M. M-3

5L 0L 5L 1L 7 ESTRELLA CLASICA z 3 56 LENCINAS DARIO E.-3

3° Carrera - PREMIO: TANGUITO CAT - Distancia 1.100 metros

1L 0L 6L 8S 1 OLYMPIC GIRL(H) a 6 55 SOTELO CAMACHO PABLO

3S 0P 6P 6! 2 MOJITO BAY a 7 57 ARIAS DANIEL E.

4L 6L 4L 4L 3 LA PRO(H) z 7 55 BALMACEDA LAUTARO E.

6L 8L 8L 1L 4 THE ATTACK a 6 54 RAMALLO LAUTARO N.-4

6P 3L 1L 4L 5 VASCO EL DOCTOR z 6 57 ROMAY ABEL I.

5L 2L 6L 4L 6 TINTO DEMOLEDOR a 6 54 SINIANI EMILIANO F.

1L 9L 4L 0L 7 CONSOLAME QUIQUE t 8 57 XX

0L 2! 1L 1L 8 ORIENTAL DUBAI z 6 57 XX

8L 4P 2L 2L 9 DON SILVESTER z 6 57 BORDA GONZALO D.

4° Carrera - COMADRE CAT - Distancia 1.100 metros

8L 7L 0L 9L 1 INVASORA REAL zc 4 57 ALZAMENDI ROBERTO N.

5L 6L 2S 3L 2 INSTA GIRL zd 4 57 ESPINOZA JOSE DEL J.-3

Debuta 3 MISTICA LETAL z 4 57 GAUNA DARIO E.

0P 7L 4 ETERNA PIXAR z 4 57 BENITEZ VERA JORGE R.-3

3L 2L 2L 8L 5 JOSEPHINE'S CASTLE z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

7P 6S 7S 6P 6 MASLIDIA z 4 57 GIORGIS ABEL L. J.

4S 3L 7L 7 MISTY BEE z 4 57 SOTELO CAMACHO PABLO

0L 8 LABIOS SEXY z 4 57 CACERES LUIS A.

6L 5L 6L 8P 9 ADA SHELBY a 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

Debuta 10 JAIA z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

0L 0L 6L 7L 11 ADORABLE ROMA z 4 57 SANCHEZ ALEJANDRO E.-4

3S 2S 5P 12 REINA VIKINGA z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.

9L 4L 2L 13 QUE SELVATICA z 4 57 CANDIA GUTIERREZ E. G.

5° Carrera - LA TOSCANA CAT - Distancia 1.200 metros

0L 1 EMPERATRIZ CARIOCAa 3 56 PAREDES LUCIANO A.-3

8L 3L 2 DISTINGUIDA EVA z 3 56 RAMALLO LAUTARO N.-4

5S 7P 0S 3 SUPER CURIOSA a 3 56 CABRERA ANIBAL J.

7P 0L 9S 4 BRIANA RYE z 3 56 PIREZ JAVIER A.

3L 4L 8L 0L 5 QUIET DE PASMAN z 3 56 ARIAS DANIEL E.

9L 9L 3L 8L 6 SIN LUNA z 3 56 REY MARIANO G.-4

5L 7 RYE BEAUTY z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

3L 3L 5L 9L 8 BEAUTY LITTLE STAR z 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-4

4L 5L 2L 0L 9 EVER STAR t 3 56 RIVAROLA JUAN C.

Debuta 10 BLIK BRAZILIAN z 3 56 BANEGAS KEVIN

6° Carrera - PREMIO: MARTINETA CAT - Distancia 1.300 metros

3L 1L 4L 5P 1 ROCK IN DUBAI z 4 57 VILLAGRA JUAN C.

4S 2L 1L 1L 2 RIVALITA z 4 57 BANEGAS KEVIN

3P 2L 5L 5L 3 QUEEN OF THE STONEz 4 57 ASCONIGA MARIA L.

3L 1L 3L 6L 4 SUPER CUCA z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

3L 3P 3L 4P 5 ZAPPING z 4 57 ARMOHA LEOPOLDO M.-4

5L 4L 2L 3L 6 TREASURE FOUND z 4 57 BORDA GONZALO D.

5L 7L 7L 8L 7 BAKAMBU z 4 57 LENCINAS DARIO E.-3

2L 5L 1L 6L 8 SINTONIA PERFECTA z 4 57 ARIAS DANIEL E.

3Z 5Z 1Z 4Z 9 GREAT COMETA t 5 55 ROMAY ABEL I.

7° Carrera - VILLERO CAT - Distancia 1.700 metros

0S 7S 1S 8S 1 RICHFARM z 3 56 BALMACEDA LAUTARO E.

4L 6P 2L 2L 2 QUINCY KING z 3 56 RAMALLO LAUTARO N.-4

4L 3P 1L 9P 3 FOREST GAM z 3 56 VILLAGRA JUAN C.

3L 3L 2L 1L 4 SERENIDAD DE SANTOz 3 56 CACERES FRANKLIN D.-4

1L 2L 9L 6L 5 TODO UN RELATOR z 3 56 MARINHAS ANDREA S.

8L 4L 3L 1L 6 ARCHI BOY z 3 56 ARMOHA LEOPOLDO M.-4

6S 1L 3L 4L 6aARESE z 3 56 BORDA GONZALO D.

5P 0P 1P 7 SEBI TORRES z 3 56 BANEGAS KEVIN

3S 9S 1L 8 DON VERDADERO a 3 56 ARIAS DANIEL E.

8° Carrera -LLORON CAT - Distancia 1.600 metros

3L 6L 0L 8L 1 FUMERO z 4 57 XX

0L 0L 6L 8L 2 EL PACINO t 4 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

3Z 0L 3 MISTY HERO a 4 57 CHAVES URBANO J.-3

7L 5L 3L 6L 4 RICO TIPO r 4 57 VILLAGRA JUAN C.

9S 3L 0L 6L 5 EL MUY CELOSO z 4 57 ROMAN JULIAN A.-3

9L 0L 7L 0L 5a WILD PUNCH z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

5L 5T 3Z 3P 6 HABEEB z 4 57 BORDA GONZALO D.

2T 6Z 7Z 6Z 7 MANDATO COSMICO t 4 57 ROMAY ABEL I.

9P 6P 3L 3L 8 MR. EDDIE a 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

6L 0L 9L 3S 9 MAKOTO z 4 57 CAVALLARO JORGE E.

5L 3L 10 ADORADO POINT z 4 57 BANEGAS KEVIN

5L 5L 4L 7L 11 GRITO SAGRADO a 4 57 LOPEZ MARIANO J.

6P 0L 2L 2L 12 BERMELLO z 4 57 ARIAS DANIEL E.

6L 7L 2L 5L 13 PATRICIO SPROUT a 4 57 SINIANI EMILIANO F.

8L 6P 6P 7P 14 NORTEÑO SOY z 4 57 DYKE HECTOR E.-4

9° Carrera - ESPECIAL HARAS EL ALFALFAR - Distancia 1.200 metros

8L 7L 5L 5L 1 RETRACTO a 4 54 LOPEZ BERNECHE LUCAS

2L 1L 0S 3P 2 LIMONCCELLO z 4 52 REYNOSO GUILLERMO S.

3P 4L 2S 7S 3 GUEPARDO STAI z 5 54 CORIA FACUNDO M.

1S 1P 6P 5P 4 TAITAO t 4 54 NORIEGA JUAN C.

2L 1L 4L 4P 5 WAVE RIMOUT z 5 52 ARREGUY FRANCISCO A.

2P 1P 1L 3P 6 ALISIER z 4 54 VILCHES FERNANDO M.

2L 1L 0L 2L 7 RIGONI z 5 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

3L 3L 3P 3P 8 EVO REVOLTOSO z 5 56 XX

10° Carrera - PREMIO: TRISTEZA CAT - Distancia 1400 metros

2P 4P 4P 7P 1 EXPLOTION t 5 57 GIULIANO CAMPI M. M-3

6P 2L 2L 8L 2 BUY BEST a 5 57 BENITEZ VERA JORGE R.-3

5P 4S 0L 2P 3 PARDA t 5 57 LENCINAS DARIO E.-3

2L 4L 1L 7L 4 BLACK FIRE t 5 57 MUÑOZ RICARDO J.-3

3L 4L 1L 3L 5 LADY CATERINA zn 5 57 PINTOS JUAN I.-4

6S 1S 7P 4S 6 MOLEKA z 5 57 VALDEZ AGUSTINA B.-4

1L 3L 4P 3L 7 PURMAMARCA JOHANzc 5 57 CHAVES URBANO J.-3

4L 5L 3L 1L 8 MISS BOROCA zn 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

5L 8L 4P 6L 9 BEAUTY IS z 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

1V 0! 5S 10 IGUALADA PLANET a 5 57 BORDA GONZALO D.

0L 7S 0L 0L 11 BELLA AMANECIDA zc 5 57 FERNANDEZ LUIS M.-2

1S 9S 5S 7S 12 VALE DOLO a 5 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

2L 3L 4L 2L 13 TAURA SOY a 5 57 ASCONIGA MARIA L.

11° Carrera LA TOSCANA CAT (2º TURNO) - Distancia 1.200 metros

8L 0L 1 NADI CAT z 3 56 MUÑOZ RICARDO J.-3

0L 2 GARUFERA MANN zd 3 56 AGUIRRE WALTER A.

0L 3 SILVUCHI DANCER a 3 56 CHAVES URBANO J.-3

9S 6S 6S 4 DULCE RYE z 3 56 CARRIZO PABLO D.

0L 9L 5 RABONUSHKA z 3 56 VILLAGRA RAUL E.

5L 3L 6L 7L 6 REE HECHICERA t 3 56 LENCINAS DARIO E.-3

0L 7 STELLAR WIND z 3 56 XX

0L 8 RE FURIOUSA z 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-4

3L 5L 3L 4L 9 ARRABALERA INCA z 3 56 RIVAROLA JUAN C.

6L 5L 3L 5L 10 PAURINA a 3 56 ROMAY ABEL I.

0L 0L 11 BONITA FELI z 3 56 RAMALLO LAUTARO N.-4

12° Carrera COMADRE CAT (2º TURNO) - Distancia 1.100 metros

0L 0L 1 ETHNIAS t 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

5L 4L 2L 0L 2 EARLY JAZZ zc 4 57 ARMOHA LEOPOLDO M.-4

5L 7L 4L 0L 3 MISS WARD a 4 57 MARINHAS ANDREA S.

3L 5L 0L 8L 4 VARILLA LETAL a 4 57 CHAVES URBANO J.-3

8S 5 DULCE ESTRELLA z 4 57 FLORES JAIRO E.-4

Debuta 6 GIRL KEY zc 4 57 LENCINAS DARIO E.-3

0L 0L 0L 0L 7 LES GANA IGUAL a 4 57 BETANSOS HORACIO J.

0L 7L 0L 0L 8 PAMPITA ATOMICA a 4 57 CAVALLARO JORGE E.

4L 2L 0L 4L 9 GLOBAL MEMORIES a 4 57 GARCIA TIAGO-4

3L 3L 0L 3L 10 ARETHA z 4 57 ROMAY ABEL I.

7L 11 FORTUNATA BAY z 4 57 MUÑOZ RICARDO J.-3

0S 4L 3L 5L 12 DOCTORA LOVELY z 4 57 BANEGAS KEVIN

0S 0S 0P 0S 13 TAMA GIRL a 4 57 CABRERA ANIBAL J.

7L 6L 4L 5L 14 SHE'S HOLY z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4