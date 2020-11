El último audio que Maradona envió antes de morir: "Cuidá a mi ángel"

El último audio que Diego Maradona mandó antes de morir tuvo sabor a despedida. El ídolo del fútbol decidió hablar con Mario Baudry, actual novio de Verónica Ojeda, para hacerle un pedido especial.

Luis Ventura publicó en Secretos Verdaderos el contenido de ese audio. "Hola Mario habla Diego, ya se que te parecerá increíble esto, pero la veo bien a Vero y me dijo que está con vos. Cuidala mucho y de paso me cuidas a mi ángel (Dieguito Fernando), que no tiene parangón con nada. Mira que yo tengo un montón de hijos, pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo", le pide Diego.

Escuchá el audio: