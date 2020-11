La dura confesión de Claudia Villafañe a Ruggeri: "Si ves dónde falleció Diego, te morís"

La muerte de Diego Armando Maradona ha conmocionado al mundo entero, pero ha afectado mucho más a aquellos que lo conocieron y que tuvieron un vínculo íntimo con él. Uno de ellos es Oscar Ruggeri, quien fue compañero del Diez en aquella selección argentina que se alzó con el título en el Mundial de México 1986.

A la hora de recordar al nacido en Villa Fiorito, el Cabezón recordó los momentos buenos que vivieron juntos, pero también algunos de los más difíciles.

En medio de los múltiples homenajes en Argentina y en todo el mundo y de los avances de la investigación para esclarecer los motivos de la muerte de Diego y sobre todo si pudo evitarse, Oscar Ruggeri contó detalles de una charla íntima que mantuvo con Claudia Villafañe en ESPN: "Les pregunto a todos: ¿Por qué estos animales, estos tipos únicos, se mueren solos? Porque ayer hablando con Claudia me decía 'Cabezón, si vos entrabas y veías dónde falleció Diego, te morís'".

Y agregó: "No sé si está bien que lo diga, ella sabe que lo hago de corazón pero me contó eso. No le quise preguntar más detalles pero me dijo eso. Yo no le voy a echar la culpa a nadie pero no sé podríamos haber hecho más como estuvimos muy encima del Tata Brown y del profe Echeverría".

Más de una vez, Ruggeri contó detalles de la unión que mantiene el grupo de jugadores que se consagró campeón en el Mundial de México 1986 y que estaban planeando sorprender a Diego en Estancia Chica pero entre lo complicado que se les hacía poder llegar a él por su entorno y los cuidados que debieron tomar por la pandemia, nunca pudieron hacerlo y hoy lo lamentan.

"Por miedo, por respeto, por cómo somos de no querer meternos en la vida de las personas, respetamos mucho a la familia. El tomó un camino de aislarse de la gente que realmente iba a estar ahí, íbamos a poner la cara", añadió el Cabezón todavía conmovido por la pérdida de su amigo y su capitán.