En forma imprevista se suspendió la cita hípica en Barrio Hipódromo

Por GALOPON

No arrancó diciembre con el pie derecho para la actividad hípica local porque la Comisión de Carreras (no la Administración del Hipódromo de La Plata) decidió suspender la reunión que debía comenzar a las 14.30 cuando no solo había cesado de llover, sino que hasta el sol había asomado. La decisión fue dada a conocer mediante un escueto comunicado que reza textualmente: “A los efectos de preservar la integridad física de los pilotos y de los competidores, se ha dispuesto la suspensión de la reunión hípica del día de la fecha, por razones climáticas, en razón de que la pista principal no se encuentra en debidas condiciones para realizar las carreras”.

Esta decisión adoptada habla a las claras que la pista principal no se encuentra en las mejores condiciones para el desarrollo de la actividad y que bastó tan solo una intensa lluvia para que quedara out. Para ello, no se esperó sí las condiciones climáticas iban a mejorar –como finalmente ocurrió- y la decisión fue acatada por jockeys y cuidadores, aunque no de la mayoría porque en las redes sociales muchos profesionales mostraron su disconformidad por la medida adoptada, sobre todo porque “hemos corrido en peores condiciones de pista”, según un jockey en actividad.

Por su parte, Alejandro Marozzi, integrante de la Comisión de Carreras, ante algunas “ausencias” de dicho cuerpo, fue el que llevó la voz cantante e hizo saber que “según el informe del personal de pista el problema estaba en el opuesto, donde la lluvia “barrió” la arena formando zanjones profundos donde incluso se llegaba a ver el contrapiso”.