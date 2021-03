¿Enroque en el medio o equipo que gana no se toca?

Frases hechas, pero no siempre eficaces. “Equipo que gana no se toca”, afirman algunos, no obstante, la evaluación del cuerpo técnico de Ricardo Zielinski sobre el triunfo 5 a 0 ante Arsenal de Sarandí fue más profunda. El entrenador no se dejó engañar por el resultado del último partido y busca la excelencia. En consecuencia, sin descanso continúa con los trabajos de cara al encuentro del sábado ante el puntero de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional.

En esta ocasión el plantel de Estudiantes de La Plata, como es habitual cada vez que le toca ser anfitrión, trabajó ayer en el estadio Jorge Luis Hirschi con la mira puesta en su próximo rival, Colón de Santa Fe. Un encuentro que, según pudo saber El Clásico, lo toman como una final, o mejor dicho, un partido de seis puntos.

En busca del partido perfecto frente al Sabalero, donde se pueda repetir la contundencia del domingo pasado, pero con mayor volumen de juego y solidez defensiva, el Ruso evalúa repetir el mismo equipo, aunque también mantiene una duda: David Ayala podría regresar a la titularidad en lugar de Nicolás Pasquini, para que de esta manera se produzca un enroque.

Juan Manuel Sánchez Miño dejaría su posición de mediocampista y pasaría a jugar de marcador de punta por la izquierda. Por ende, no habría demasiadas modificaciones para el cotejo del sábado y el equipo formaría con: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera, Juan Manuel Sánchez Miño; Ángel González, David Ayala, Jorge Rodríguez, Manuel Castro; Martín Cauteruccio y Leandro Díaz.

El plantel superior se volverá a entrenar hoy, desde las 9.30, en las instalaciones del Country Club de City Bell. Allí, el Ruso empezará a definir el 11 para el sábado.

Colombo, convocado a la Selección Argentina

Ayer por la tarde la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer la lista de convocados de la Selección Argentina Sub-23 dirigida por Fernando Batista, de cara a los amistosos del viernes 26 y lunes 29 de marzo ante Japón. Entre los citados, se destaca la presencia del defensor del Pincha, Nazareno Colombo, y el exjugador de Estudiantes Santiago Ascacibar.

Colón: Domínguez mete mano en el equipo

De cara al cotejo de este sábado ante Estudiantes de La Plata, Eduardo Domínguez piensa en modificar el equipo que viene de ganarle a Aldosivi de Mar del Plata.

En este sentido, cabe destacar que el DT ya pudo contar con Delgado en toda su dimensión, mientras que todavía no lo pudo hacer con el defensor Bruno Bianchi, el volante Christian Bernardi y el delantero Wilson Morelo. Los tres están descartados para el partido ante el Pincha, donde sin embargo la intención de Domínguez sería la de meter mano en la formación titular.

El regreso de Facundo Garcés está cantado en Colón, aunque no así el jugador que abandonará su lugar en el equipo. Sería Gonzalo Piovi, aunque también está la chance de que siga el ex-Racing y que quien vuelva al banco de suplentes sea Delgado.

Así las cosas, Domínguez meterá un cambio para visitar a Estudiantes, aunque no está definido si Garcés ingresará por Piovi o Delgado. En definitiva, los 11 serían: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado o Gonzalo Piovi; Eric Meza, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Alexis Castro, Gonzalo Escobar; Luis Rodríguez y Nicolás Leguizamón.