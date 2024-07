Entre bajas y lesiones, Domínguez arma el 11

La pretemporada quedó atrás para Estudiantes, que ya encara los días previos a la vuelta a las competencias. Central Córdoba será el rival, por los 16avos de final de Copa Argentina. Para este encuentro, el entrenador albirrojo se encuentra algo complicado al momento de planificar el primer once del segundo semestre ya que el comienzo de semana no fue como se esperaba.

Ya es sabido que Enzo Pérez no va a poder ser tenido en cuenta para enfrentar al Ferroviario producto de la lesión muscular que sufrió hace dos semanas y que aún lo mantienen diferenciado del resto del plantel. Se espera que el mendocino retorne para la fecha siete ante Huracán y sumar algunos minutos pensando en el clásico.

Ahora bien, el lunes no fue para nada bueno para el mundo pincharrata ya que uno de los futbolistas que se perfilaba para ser titular sufrió una dura lesión y estará de baja por varios meses. Este es el caso de Mauro Méndez, uno de los pocos delanteros que tiene el primer equipo, quien se tuvo que retirar del Country Club a realizarse estudios producto de una gran dolencia en su rodilla izquierda. Los mismos, arrojaron una rotura del ligamento cruzado anterior, que no solamente requerirá una intervención quirúrgica sino además un largo tiempo de inactividad. Ante esto, el entrenador se ve obligado a realizar modificaciones en el esquema base que venía practicando y que tenia al uruguayo y a Guido Carrillo compartiendo la delantera. Esta noticia causó gran impacto en City Bell, no solamente en lo emocional sino en lo futbolístico ya que ahora solamente cuenta con dos “nueves”, generando así un dolor de cabeza al momento de moverse en el mercado de pases.

Por otro lado, se confirmó la baja de otro jugador importante para el plantel. Hablamos de Fernando Zuqui quien, como ya se había anticipado, será refuerzo de Universidad Católica de Chile. El mendocino pasó por la concentración a retirar sus pertenencias y despedirse de sus compañeros para ya emprender vuelo y firmar su contrato con Los Cruzados chilenos.

El probable para enfrentar a Central Córdoba

Aún con una práctica pendiente, Eduardo Domínguez empieza a definir algunos nombres que saldrán a la cancha este miércoles en la cancha de Belgrano. Ante la gran cantidad de salidas, sumadas a los lesionados, Pablo Piatti comienza a ganar terreno en el equipo titular en la mitad de la cancha mientras que el hasta ahora único refuerzo Facundo Rodríguez comenzaría desde el banco de los suplentes esperando sumar rodaje.

Con esto y un esquema similar al que terminó el primer semestre y que es característico en sus equipos: Mansilla; Mancuso, Lollo, Fernández, Benedetti; Ascacibar, Sosa, Piatti; Cetre, Palacios y Guido Carrillo son los posibles once del vigente campeón que viajará por la tarde a Córdoba y se hospedará en el Hotel Quinto Centenario a la espera del duelo ante el conjunto santiagueño.

Más refuerzos al caer

A pesar de tener una segunda mitad de año algo más liviana tras la eliminación en competencias internacionales, la intención de Estudiantes es seguir compitiendo al máximo nivel en todos los frentes nacionales. Para ello y debido a las duras bajas que sufrió desde el inicio del mercado, Eduardo Domínguez expresó la necesidad de cerrar refuerzos para suplir dichas salidas y buscar un equipo aun más competitivo.

En el inicio de semana, la CD se movió rápidamente y avanzó por algunos futbolistas que, de no mediar inconvenientes, se sumaran en los próximos días a los trabajos. El primero es Santiago Arzamendia, lateral izquierdo argentino nacionalizado paraguayo por el que vienen negociando hace algunas semanas y restan detalles para que sea la segunda incorporación. El contrato, está arreglado. Solamente resta que el Cádiz acepte la oferta del Pincha y libere al futbolista para que se incorpore a las prácticas.

El otro, y el más reciente, es el caso de Gabriel Neves. El volante uruguayo, actualmente en Independiente, está a detalles de rescindir su contrato con el Rojo para poder concretar su llegada. Previamente, tuvo destacables pasos por Nacional de Uruguay, donde fue dirigido por el mismo Domínguez y San Pablo, dueño de su pase. En principio, sería a préstamo aunque existe la posibilidad de que el conjunto brasilero le rescinda el contrato que los tiene vinculados hasta el próximo año.