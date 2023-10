Entre lesionados y ausentes, Estudiantes define el equipo para la Copa

Más que un partido. Estudiantes de La Plata y Eduardo Domínguez se juegan más que el pase a la semifinal de la Copa Argentina. El Pincha y su entrenador se juegan el año. Después de no poder pelar el torneo de la Liga Profesional, quedar eliminado de la Copa Sudamericana en cuartos de final frente a Corinthians, de no llevar un buen pasar en la actual Copa de la Liga y con peligro de quedar afuera de las copas internacionales del año que viene, el compromiso del próximo viernes ante Huracán por los cuartos de final de la Copa Argentina aparece como prioridad y hasta una obligación.

Si bien la dirigencia albirroja no está pensando en despedir al entrenador, Domínguez quedaría debilitado para el sprint final del año. No obstante, hay que tener en cuenta la cantidad de bajas que tuvo Estudiantes en el último tiempo, las cuales no le permitieron al técnico repetir un equipo y encontrar una regularidad en el rendimiento y resultados. Hoy, el plantel profesional se vuelve a entrenar en el Country Club de City Bell y allí el Barba empezará a perfilar un equipo para el viernes.

En principio ayer probó un 11 con varios cambios y una nueva baja por lesión. Si bien Federico Fernández no podía disputar este encuentro debido a la expulsión que sufrió en la fase previa frente al Rojo de Avellaneda, ayer se confirmó que padece una lesión muscular grado 2 en el sóleo. Por lo tanto, deberá estar afuera de las canchas durante, mínimo, tres semanas. En esa línea, Luciano Lollo tampoco podrá estar producto de la publagia. Por último, el otro ausente será Gastón Benedetti, quien fue convocado a la Selección Sub-23 de Javier Mascherano.

En tanto, quien sí pudo trabajar a la par de sus compañeros fue Zaid Romero, aunque iría al banco de los suplentes. De esta manera, el equipo que probó fue con Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Ezequiel Muñoz, Nicolás Fernández y Eros Mancuso; José Sosa, Santiago Ascacibar y Fernando Zuqui; Benjamín Rollheiser y Mauro Boselli.

Comienza la venta de entradas para el viernes

Para aquellos que deseen asistir al encuentro que se jugará en Rosario, las entradas estarán disponibles desde hoy, en las boleterías de 1 y 54, de 11.00 a 18.00. Este primer día de venta será exclusivo para socios y socias. Mañana, se liberará la venta para el público en general, también de 11.00 a 18.00. La organización de la Copa Argentina ha definido que no se podrán adquirir entradas de manera online y que solamente se podrán comprar en las boleterías del estadio Uno en nuestra ciudad. No habrá expendio de tickets en Rosario y solo se podrán abonar en efectivo. Estos serán los valores: platea $12.000; popular $8.000; menores $6.000 (hasta 11 años).

¿Cómo quedó el cuadro de la Copa Argentina?

Después del triunfo de ayer ante San Martín de San Juan, el Ciclón esperará por el siguiente clasificado de su lado de la llave. Será Chaco For Ever o Defensa y Justicia, que en la jornada de hoy (a partir de las 21:10) se enfrentarán en el estadio 15 de Abril de Santa Fe.

Respecto a la actualidad de ambos equipos, los chaqueños lograron remontar su presente en la Primera Nacional y escaparon de la zona de descenso, aunque no tienen chances de clasificarse a los playoffs por el segundo ascenso a Primera.

En tanto, el Halcón de Florencio Varela viene de recibir un duro golpe por la eliminación en semifinales de la Sudamericana en Liga de Quito, pero acaba de ganarle a Lanús, resultado que lo mantiene en zona de ingreso a cuartos de la Copa de la Liga y entrada a la Libertadores 2024 por tabla anual.

Pero la actividad continuará de aquí al fin de semana con las otras dos llaves pendientes. Este viernes, en Rosario (arrancará a las 17 en el Coloso Marcelo Bielsa), Huracán y Estudiantes de La Plata animarán otro de los partidos de la fase de cuartos. El Globo, que lucha por la permanencia en la Copa de la Liga, sueña con repetir la hazaña de 2014 cuando levantó la Copa Argentina estando en la B Nacional.

Finalmente, el domingo por la noche (desde las 21:10 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza), Talleres de Córdoba y Boca Juniors cerrarán la fase de cuartos de final. A pesar de haber perdido con River Plate y estar fuera de la zona de ingreso a cuartos de la Copa de la Liga, la “T” continúa firme en su búsqueda de entrada a la Libertadores 2024 y figura segundo en la tabla anual.

En tanto, el Xeneize tiene como principal objetivo la final de la Libertadores del sábado 4 de noviembre, pero no quiere descuidar su performance en el ámbito doméstico.

“La violencia NO juega”, la campaña que lanza la Liga Amateur Platense

Desde la Liga Amateur Platense de Fútbol, hoy lanzan la campaña “La violencia NO juega”, en la que “nos proponemos trabajar sobre las violencias que atraviesan a nuestra Liga y nuestro fútbol”. La campaña busca visibilizar violencias, trabajarlas y generar herramientas para que se siga avanzando en este camino.

La Liga Amateur Platense de Fútbol se propuso como objetivo trabajar institucionalmente en concreto sobre la temática de la violencia, es por eso que desde el Área de Géneros, Violencias y Discriminación se articuló en conjunto con los demás organismos de la entidad y los dirigentes de los clubes para promover la realización de una campaña de concientización que permita visibilizar las violencias que se dan en el ámbito de la Liga y cada de las instituciones. “La violencia NO juega” es el nombre de la campaña que se lanzará hoy desde las 19:00 en la sede social de la Liga, calle 6 n° 1370 e/ 60 y 61.