Enzo Pérez: “Estudiantes me va a cuidar y dar cariño”

Pasaron 17 años de su primer día en City Bell y dos etapas en el club para Enzo Pérez. En este 2024, el campeón de la Libertadores 2009, volvió nuevamente al club, y por primera vez jugó en Uno con la camiseta albirroja. Ahora, en las últimas horas, dio sus primeras declaraciones tras haber jugado nuevamente con la del Pincha.

“Estoy muy contento y muy feliz. Mi decisión de venir acá, la tomé con la familia, por lo que es Estudiantes en el día a día. Cuando les conté que venía para acá, me felicitaron y me dijeron que había tomado una gran decisión. Saben que en Estudiantes me van a cuidar, dar cariño y brindar lo mejor en el día a día para que me sienta cómodo. Cuando uno va terminando su carrera necesita todos eso, más allá de los resultados”, comentó el Héroe del Mineirao. Con un 2024 con mucho por delante y muchas expectativas, con la vuelta a la Libertadores, Enzo mira hacia atrás y destaca a Alejandro Sabella. “Fue algo muy lindo porque fue un señor con todas las letras. Para mí que venía del interior y que tenía a mis viejos lejos, él fue como un padre, por los valores que me transmitía, las enseñanzas del día a día y el respeto que nos hacía tener sobre el escudo del club. Porque el decía que en la camiseta el escudo está adelante y el apellido atrás”.