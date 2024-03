“Es un dolor enorme por la forma que se perdió pero hay que levantar cabeza rápido”

River y Estudiantes protagonizaron una final de alto impacto en Córdoba. El Millonario se quedó con la Supercopa Argentina tras superar al Pincha por 2 a 1 y así terminar con la ilusión de Eduardo Domínguez por levantar su segundo trofeo en la institución. Tras el duelo, el entrenador albirrojo contó sus sensaciones en conferencia de prensa.

“Es un dolor enorme por la forma que se perdió. Me duele, pero estamos acá. Para que vuelva a suceder tenemos que llegar a una final. Tenemos 4 campeonatos por delante que los vamos a tomar para llegar a estas situaciones”, explicó el Barba.

Consultado sobre lo que viene, Domínguez comentó: “Se escapa por un rebote y un gol fuera de contexto, que es la individualidad que genera River. Hay que levantarse para el domingo volver a dar la cara en la Copa de la Liga que tenemos que clasificar entre los primeros 4. También debo decir que el árbitro no fue justo”.

“El saludo de Enzo no me sorprendió porque yo también lo respeté mucho”

Otro de los protagonistas de la noche fue Martín Demichelis. Cuestionado por sus propios hinchas y en una previa donde se habló mucho del caso Enzo Pérez, el entrenador de River enfrentó los micrófonos para contestar todos los temas.

“El saludo de Enzo no me sorprendió porque yo también lo respeté muchísimo a él. Cuando no estuvo en la cancha, pudimos meter los dos goles, no creo en las casualidades. Es un enorme jugador”, sentenció Micho.

Sobre la charla con sus jugadores en el vestuario, Demichelis explicó: “Yo perdí las 3 finales más importantes que puede perder un jugador: Mundial, Champions y Copa América. En el entretiempo le dije a los chicos que las finales no vuelven”.

Por último, el director técnico de la Banda se refirió a lo que viene: “Necesitábamos un partido así. Ojalá sirva, el domingo tenemos una nueva final, y nos debemos una buena actuación con nuestra gente. Yo quiero que mejoremos, todavía estamos primeros y las cosas no están tan mal. Repito, no estamos tan mal. No teníamos que dejar jugar a Enzo, Ascacibar y Sosa. Entonces hicimos uno a uno con ellos. Matías Kranevitter viene con mucha bronca por haberse lesionado, entendí que hoy era para él”.