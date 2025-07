Fluminense dio el batacazo ante el Inter en el Mundial de Clubes

Los cuartos de final del Mundial de Clubes están tomando forma. Y con presencia sudamericana. Porque este lunes, a la clasificación de Palmeiras -eliminó a Botafogo- se sumó un batacazo: el triunfazo de Fluminense ante el Inter, subcampeón de la Champions que quedó eliminado.

Con goles de Germán Cano y Hércules Pereira, la victoria fue contundente. Y si bien el rendimiento colectivo tuvo una merma en el segundo tiempo -generando escenas hilarantes de un por momentos desesperado Renato Gaúcho- en el cierre del encuentro la definición de su #35 terminó de darle forma a la hazaña. Y a generar bronca en Inter.

Lautaro Martínez, capitán del elenco italiano, no sólo acabó ofuscado por la chance clara que falló sobre el epílogo: el argentino también expresó su calentura por el ambiente que se vive en el plantel desde la derrota categórica ante el PSG en la final de la UEFA Champions League (5-0).

La calentura de Lautaro después del partido

“Soy el capitán. El mensaje es claro: el que quiera quedarse, que se quede, quien quiera irse, que se vaya ya. No quiero perder, quiero seguir en la cima. El mensaje es claro. Quien no quiera quedarse, chau”, lanzó el Toro minutos después de la eliminación de Inter en el Bank of America Stadium de Charlotte.