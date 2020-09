Espectacular vídeo de presentación de Banega: el nuevo 10 del Al Shabab de Arabia

Luego de la emotiva despedida de Éver Banega del Sevilla de España, este miércoles el jugador argentino fue presentado oficialmente en las redes sociales de Al Shabab de Arabia.

El tuit generó un enorme impacto tras la originalidad de la filmación.

Se puede apreciar a un chico jugando al FIFA en la Play Station y quiere hacerse con el mediocampista argentino pero no puede hacerlo. Luego de la frustración, abre su celular y aparece la voz en off de Banega: "Hola, amigos. El trayecto no ha terminado. Vengo por un nuevo desafío. Muchas cosas van a cambiar. Nos vemos en Riad".

Mirá el vídeo: