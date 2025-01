Estudiantes busca ganarle la pulseada a Racing por Farías

Cuando parecía que su llegada a Racing estaba cada vez más cerca, finalmente se complicó y Facundo Farías se aleja de la Academia, que paralelamente aceleró por el paraguayo Richard Sánchez y acordó con América, aunque resta arreglar el contrato con el delantero de 28 años.

Si bien el ex-Colón no viajó a Las Vegas para el amistoso que su equipo, Inter Miami, igualó por 2-2 con América el sábado por la noche y su futuro es una incertidumbre, desde las Garzas pretenden desprenderse de él por una venta y piden 4.5 millones de dólares, suma que no está dispuesto a desembolsar el club de Avellaneda por un jugador que prácticamente no tuvo rodaje en 2024 debido a una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Por esa razón, si se mantienen estas condiciones, el juvenil de 22 años no llegará a Racing, que abonará 4 millones de la moneda estadounidense por el paraguayo que surgió de River de Paraguay y pasó por Olimpia antes de desembarcar en México. A su vez, disputó las Copa América 2019 y 2021 con la Albirroja. Si se arregla el contrato, será el cuarto refuerzo tras los arribos de Matías Zaracho, Adrián Balboa e Ignacio Rodríguez.

Cabe remarcar que en el medio de las negociaciones con Racing, hay otra situación que busca a Farías porque Estudiantes se metió en la negociación. El entrenador Eduardo Domínguez, que dirigió al delantero en Colón de Santa Fe durante sus primeros pasos, quiere llevarlo al Pincha, uno de los clubes que mayor billetera maneja desde la llegada del Grupo Foster Gillett. Chance que empieza a cobrar cada vez más fuerza con el correr de las horas.

Por el momento se sabe que a Facundo Farías lo conmovió el llamado del DT albirrojo, y que esto podría hacerle inclinar la balanza. El Sabalero mientras tanto, está alerta ante esta negociación, debido a que si son verdaderos los términos que se dieron a conocer en su momento sobre la negociación, tendría una parte importante en cuanto a ingreso económico.

Pese a esta situación, no hay que descartar que Baltasar Rodríguez pase a Inter. Si bien en un principio iba a ser parte de la negociación por Farías, lo cierto es que su traspaso podría darse de manera independiente.

Mientras tanto, el plantel profesional de Estudiantes trabaja en City Bell de cara al debut en la liga Profesional del próximo sábado ante Unión de Santa Fe.