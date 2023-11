Estudiantes define el equipo y viaja a Córdoba

La cuenta regresiva va llegando a su fin. Estudiantes de La Plata tiene todo listo para enfrentar a Boca mañana 21.10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por una de las semifinales de la Copa Argentina 2023. Con doble objetivo, y que uno va de la mano de otro (el ser campeón de la Copa y clasificar a la Libertadores del 2024), el plantel de Eduardo Domínguez se entrenó ayer por la mañana en el Country Club de City Bell y el entrenador dispuso de tareas de balón detenido y un táctico para la definición del 11.

El domingo el técnico albirrojo probó el equipo en una práctica matutina que se realizó en el estadio Jorge Luis Hirschi en la que hicieron fútbol 11 contra 11, que fue dividido en un trabajo de titulares ante suplentes. En esa línea, todo hace indicar que se perfila el equipo que viene jugando en los últimos partidos de la Copa de la Liga Profesional, el cual superó a Defensa y Justicia y Central Córdoba en Santiago del Estero.

Con José Sosa a la par de sus compañeros, el mediocampista será una fija para ser de la partida en el compromiso ante el Xeneize por Copa Argentina. No obstante, el DT también sabe que tendrá la baja sensible de Santiago Ascacíbar en el mediocampo. Sin embargo, el 11 que tiene en mente el técnico es bastante parecido al 11 ideal que imagina en este tramo final de la temporada. A diferencia de lo que ocurrió en el cierre de la semana pasada, ayer Santiago Núñez y Gastón Benedetti, dos habituales titulares con Eduardo Domínguez, trabajaron a la par del grupo y, de no mediar imponderables, llegarían sin mayores problemas para integrar la lista de concentrados y el equipo en la semi con Boca.

En lo que respecta a la formación para este trascendental encuentro, el equipo parece estar definido, con la confirmación de que José Sosa volverá a la titularidad en Estudiantes, luego de recuperarse sin problemas de la lesión que lo marginó del último partido. Ayer hubo trabajos de circulación de pelota, con el foco puesto en la velocidad y la precisión. El énfasis del entrenador estuvo puesto mayormente en el mediocampo. Hoy la última práctica será por la mañana y luego el plantel viajará por vía aérea a Córdoba. Allí se hospedará en el Hotel Holiday Inn y retornará a La Plata el día posterior al encuentro.

De no mediar inconvenientes en el entrenamiento de hoy, el equipo para la semifinal de la Copa Argentina sería con: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Zaid Romero, Gastón Benedetti; José Sosa, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui, Benjamín Rollheiser; Franco Zapiola y Guido Carrillo.