Estudiantes eliminado de la Copa Argentina

Cayó el campeón. Estudiantes de La Plata perdió ayer por la tarde noche en Córdoba frente a Central Córdoba de Santiago del Estero por los 16avos de final de la Copa Argentina. El Pincha, que buscaba defender el título de campeón en esta edición, no pudo con el Ferroviario y comenzó el segundo semestre con el pie izquierdo. Rodrigo Atencio en dos oportunidades marcó la diferencia para los de Santiago del Estero, mientras que Pablo Piatti había descontado en el complemento para poner un poco de suspenso al final del partido.

Después de una mini pretemporada en City Bell y un mercado de pases que tuvo más bajas que altas, los dirigidos por Eduardo Domínguez no pudieron empezar el segundo semestre con el pie derecho. Sin dudas las ausencias del equipo se hicieron notar. En el tramite del encuentro, el Pincha inició el partido dormido, como si todavía estuvieran de vacaciones. Entre la falta de actitud y la falta de ego, le costó hacer pie en los primeros minutos. Por otro lado, los de Santiago del Estero pasaron de primera a quinta e iniciaron muy bien. No solo por el gol de Rodrigo Atencio en el inicio, sino porque fue superior a los de La Plata.

Si bien Estudiantes se acomodó levemente con el correr de los minutos, nunca manejó el partido y su mediocampo se mostró desequilibrado. Además, Guido Carrillo se perdió un insólito gol debajo de los tres palos cuando aún el partido estaba empatado, que podría haber cambiado el desarrollo del juego.

Las actuaciones individuales tampoco estuvieron a la altura y no lograron suplir el bajo funcionamiento grupal, a pesar de algunos destellos de Tiago Palacios y la entrega de siempre de Santiago Ascacíbar. El equipo se fue al descanso con un flojo primer tiempo y con mucho para corregir.

El complemento no cambió demasiado. Estudiantes no encontró los caminos hacia el gol ni siquiera mediante la pelota detenida. Además, se vio perjudicado por un claro penal no sancionado sobre Edwuin Cetré, aunque para ese momento ya perdía 2-0. Nuevamente Atencio, esta vez mediante un tiro libre excelso, anotó para el Ferroviario y amplió la ventaja.

El Pincha lo fue a buscar, presionó y tuvo algunas chances y cuando faltaban 25 minutos marcó Pablo Piatti para poner algo de suspenso al final. Sin embargo, faltaron ideas y por eso no llegó el empate que tanto buscaban. De esta manera, Estudiantes perdió, quedó eliminado y se terminó el sueño de ser bicampeón.