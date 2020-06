Estudiantes, en los barrios: donde no llega el club, están los hinchas

En la jornada de ayer, integrantes del merendero Nuestro Cielo repartieron los alimentos y donaciones que fueron acercadas por miembros de la agrupación 4 de Agosto, en Romero.

El reparto se hizo con una de las responsables del merendero animando la escena, y poniendo cierta cuota de alegría y color a la tarde del domingo.

Según se supo, la intención de este grupo de personas es seguir con la misma actividad, por lo que se puso en conocimiento la decisión de continuar recibiendo todo tipo de donaciones, que luego serán empaquetadas y puestas a consideración de las familias y personas más necesitadas de la zona Oeste de La Plata.

En tal sentido, todos lo que puedan o quieran colaborar podrán hacerlo acercando alimentos no perecederos a 169 entre 523 y 524, de Romero. Allí funciona el merendero Nuestro Cielo, en el domicilio que está a la altura del 837, y hacia donde en la jornada de ayer se acercaron los hinchas de Estudiantes solidarios, que no dependen de la fundación o no reciben directamente ayuda del club.