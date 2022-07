Estudiantes encara la vuelta de octavos ante Fortaleza

Cambió el chip en City Bell. Luego de la dura derrota en Sarandí ante Arsenal por la sexta fecha del torneo de la Liga Profesional, el plantel de Estudiantes retornó a los entrenamientos sin descanso. Los futbolistas dirigidos por Ricardo Zielinski se reencontraron ayer por la mañana en el Country Club de City Bell para afrontar una nueva semana de trabajos, aunque en esta ocasión más corta por el compromiso de mañana a las 21.30 ante Fortaleza por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Lejos de los puestos más altos del certamen doméstico, al Pincha le queda apostar lo mejor para el torneo continental. No obstante, teniendo la derrota entre las opciones posibles para este jueves, la idea del cuerpo técnico era poner lo mejor ante los del Viaducto para poder acomodarse en la Liga Profesional, y al mismo tiempo llegar envalentonado al duelo trascendental por Copa Libertadores. Sin embargo, ni una, no otra. Perdió merecidamente ante el Arse, no pudo darle descanso a sus futbolistas y llega al encuentro de mañana en medio de varias dudas.

Por esta razón, en la práctica matutina de ayer, el entrenador dispuso de tareas regenerativas para los que fueron titulares en el partido del lunes, mientras que para el resto del plantel hubo un ensayo de fútbol informal. La premisa del Ruso fue darle rodaje a aquellos jugadores que no vienen siendo de la partida en los últimos partidos, para de esta manera definir si alguno de ellos puede meterse en el equipo titular para mañana. El mal desempeño de Fabián Noguera y Leandro Díaz los deja en la cuerda floja para afrontar el duelo ante los brasileños.

El técnico podría repetir el mismo equipo que jugó el encuentro de ida en Brasil, aunque también está latente la posibilidad de regresar al esquema 4-4-2. Vale recordar que en Fortaleza el Ruso decidió implementar una línea de cinco defensores.

Por otra parte, lo ven en muy buena forma a Benjamín Rollheiser y corre con chances de ser titular mañana. Hoy será la última práctica para el plantel y Zielinski deberá definir el equipo.