Estudiantes podría tener una baja para recibir a Newell’s

Mientras el fútbol argentino, River y varios más se preguntan si se puede fiar del dinero de Foster Gillet, Estudiantes de La Plata se entrena en el Country Club de City Bell de cara al partido del próximo sábado ante Newells en UNO. En ese marco, Eduardo Domínguez podría perder un jugador importante para el encuentro de este fin de semana: Eric Meza.

El lateral derecho albirrojo será sometido a estudios médicos para constatar si hay lesión muscular o no, por la molestia que lo aqueja. La misma es en la zona del posterior y ayer no le permitió trabajar a la par en la vuelta a las prácticas. De esta manera Eric Meza está casi descartado, incluso aunque no tenga algo muscular. El resto estaría a disposición del cuerpo técnico.

En cuanto a la lepra rosarían, hoy atraviesa un mal presente dirigencia y futbolístico, de hecho ayer, Ignacio Astore, presidente de Newell's, decidió romper el silencio. El mandatario rojinegro habló sobre el futuro electoral del club y no esquivó la posibilidad de dar un paso al costado si es necesario.

“Por el bien de la institución estamos hablando con el Dr. Roberto Baravalle y miembros referentes de la oposición. Consideramos que las elecciones no tienen que ser en diciembre. Primero se tiene que llamar a Asamblea Extraordinaria. Tenemos que ponernos de acuerdo con la gente de la oposición y yo creo que no va a pasar del mes de abril” señaló Astore. En cuanto al equipo, Fabbiani planea armar el mismo once que jugó ante Belgrano.