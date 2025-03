Gastón Suso se mostró molesto con los arbitrajes

La “Muralla” fue protagonista del penal que Nicolás Ramírez le cobró a Gimnasia ante Riestra. Luego del encuentro, Gastón Suso habló con la prensa y aprovechó para hacer visible su enojo: "Me pega y con el criterio de hoy es penal pero con ese mismo criterio hubo cuatro o cinco agarrones que no nos cobraron pero no hay que detenerse en eso”.

Consultado sobre el arbitraje de Ramírez, Suso sentenció: “en el segundo tiempo inclinó la cancha para Riestra e hizo el juego que más le convenía a ellos. Se tiraron muchas veces, hicieron el juego lento y después dio solamente seis minutos. Pero hay que estar por encima de esas cosas. Sabemos como es esto".

Por último, el exjugador de Platense analizó las acciones y no le quitó mérito al rival: "En líneas generales hicimos un buen partido. Lamentablemente el punto queda corto pero al final creo que va a servir. Cuando se te cierra un equipo atrás y son disciplinados tácticamente para ninguno equipo es fácil, le cuesta a River. Riestra todos los partidos son iguales pero bueno son herramientas, es fútbol y cada uno tiene su estrategia y es válido. Hay que buscarle la vuelta y no hay que quejarse, mientras esté dentro del reglamento todo es válido".

Pensando en el duelo ante Rosario Central del próximo sábado, Diego Flores ya tiene algunas bajas confirmadas. El “Maguito” Merlini sufrió un pequeño desgarro en el aductor de su pierna derecha tras el encuentro frente a Unión, por lo que entrenó de manera diferenciada la última semana. El volante no estuvo presente ante Riestra y tampoco lo estará ante el Canalla.

La lesión de Merlini se dio justo cuando también es baja Pablo De Blasis, jugador al que por características, podría reemplazar sin problemas el exfutbolista de Libertad de Paraguay.