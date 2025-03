Foster Gate: River lo denunció por estafa, ¿y Estudiantes?

El empresario estadounidense Foster Gillett, quien hace poco intentó desembarcar con fuerza en el fútbol argentino, está en el ojo de la tormenta. River Plate lo denunció penalmente junto a sus socios Guillermo Tofoni y Juan Manuel Cobián por "graves perjuicios al patrimonio de la institución" en la frustrada operación por Rodrigo Villagra. La pregunta que resuena en La Plata es: ¿Peligra el acuerdo con Estudiantes?

Desde el Monumental aseguran que la maniobra del grupo inversor de Gillett constituye un "desbaratamiento de los derechos acordados", y la indignación en la dirigencia es total. El caso se remonta a la negociación por Villagra, mediocampista que el Millonario había pactado vender por 12 millones de dólares. Con la confianza de que todo estaba cerrado, el jugador dejó de entrenarse con el plantel. Pero el dinero nunca llegó.

A medida que pasaban los días, la desesperación aumentaba. Las promesas de Gillett se diluían y el plantel quedaba en el medio de un conflicto sin precedentes. Y no fue solo River el damnificado. En simultáneo, Estudiantes y Vélez también esperaban pagos millonarios por Valentín Gómez y Facundo Farías, que nunca se concretaron. Mientras tanto, en Boca se jactaban de haber cobrado a tiempo por Cristian Medina, lo que desató un sinfín de sospechas sobre la verdadera capacidad financiera del norteamericano.

Fiel a su estilo, Guillermo Tofoni no tardó en salir a responder. "Es una denuncia sin sentido. No hubo contrato firmado, por lo que no hubo daño. Es como que me hagas juicio porque no te vendí la casa", disparó en diálogo con Olé. A su vez, negó haber participado directamente en la firma de ningún documento y dejó la definición en manos de sus abogados.

El desenlace fue amargo para River, que terminó vendiendo a Villagra al CSKA de Moscú por la mitad del monto esperado. En Núñez no dudan en calificar el accionar de Gillett como una estafa y buscan justicia por los daños sufridos. Ahora, con la denuncia en curso, el futuro del empresario en el fútbol argentino pende de un hilo.

En Estudiantes, la alarma está encendida. Gillett había prometido revolucionar al Pincha con inversiones millonarias, pero tras este escándalo, las dudas son inevitables. ¿Seguirá adelante el acuerdo o el club platense se alejará de una figura que ya generó caos en el mercado de pases? La respuesta, en manos de la Justicia y los dirigentes albirrojos.

Por otro lado, y en lo que respecta a lo futbolístico, el plantel profesional trabajó en el Country Club de City Bell de cara al duelo ante Newell’s del próximo sábado 18.30hs en Uno.