Estudiantes se copa con lo mejor

De gala para otra noche de Copa. Estudiantes de La Plata atraviesa un presente inmejorable con Eduardo Domínguez como entrenador. Lleva 15 partidos consecutivos sin conocer la derrota, de los cuales ganó 11 encuentros y los restantes cuatro los empató. Está a seis unidades del líder de la Liga Profesional, River, en tanto que en la Copa Sudamericana se posiciona primero en el Grupo C, aunque por ahora comparte ese lugar con el Red Bull Bragantino, que permanece mejor ubicado por diferencia de gol.

Precisamente el elenco brasileño será su próximo rival en el certamen continental. Mañana, desde las 21.00 en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata, el Pincha recibe al conjunto de Bragança en un encuentro clave por el liderato del grupo.

Después de lo que fue la victoria por 5 a 2 ante Barracas Central por la decimonovena fecha de la Liga Profesional, ahora el plantel de Eduardo Domínguez cambió el chip y ayer se volvió a entrenar en el Country Club de City Bell pensando en el compromiso de mañana.

El entrenador habló en conferencia de prensa y, si bien no confirmó el equipo, se prevé que vuelva Santiago Núñez al once inicial. Sería la única variante respecto del equipo que jugó ante Barracas, habida cuenta que el defensor no pudo estar por haber llegado a la quinta amarilla. Ya disponible, Núñez regresaría a la titularidad, aunque lo que resta saber es por quién lo hará. En ese sentido, los dos candidatos para salir son José Sosa o Fernando Zuqui.

Leo Godoy, en el radar de un grande brasileño

Mientras se acerca el final del primer semestre y Estudiantes entra en zona de definiciones deportivas, el mercado de pases ya es un realidad. No sólo por la cercanía de apertura del libro de pases, sino que además la dirigencia ya hizo uso de la opción de compra de Santiago Ascacibar.

En ese caso, el Cruzeiro de Belo Horizonte está trabajando para conseguir los servicios de Leonardo Godoy, de muy buen presente. Ya existieron varios llamados y charlas al respecto y es posible que en las próximas horas eleven una oferta formal. Godoy, de 28 años, llegó en el 2020 a Estudiantes y ya tiene más de 100 partidos jugados. Incluso, la dirigencia le compró la mitad del pase a Talleres de Córdoba.

Bragantino llega a La Plata

En la antesala del partido de mañana entre Estudiantes de La Plata y el Red Bull Bragantino por la quinta fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana, el elenco brasileño viajará en las próximas horas para instalarse en nuestra ciudad de cara al compromiso en Uno. El duelo será a las 21 de mañana con el dato saliente de que se enfrentaron los dos líderes del grupos con mismo puntaje e invictos en lo que va del certamen continental.

En la ida el Pincha igualó 0-0 en San Pablo, mientras que ahora tendrán la oportunidad de dar el golpe de local. Por el momento el equipo dirigido por Pedro Caixinha estaría clasificando directamente a octavos de final de la Sudamericana por diferencia de gol, mientras que Estudiantes debería afrontar un duelo eliminatorio de dieciseisavos de final ante algún tercero que baje de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

En cuanto al presente del equipo brasileño, el domingo el rival del Pincha se enfrentó a Fluminense. En ese sentido, el Flu hizo valer su condición de anfitrión y se quedó con el triunfo por 2-1 ante RB Bragantino, en el duelo válido por la fecha 9 del torneo Brasil - Brasileirão 2023.