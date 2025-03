Benja Domínguez se refirió a su experiencia con la Albiceleste

La goleada de Argentina sobre Brasil, con un baile de magnitudes históricas y clasificación al Mundial de 2026 asegurada, lo disfrutaron tanto los hinchas como los propios protagonistas. Los que no ingresaron, al menos fueron testigos privilegiados de una performance inolvidable.

Uno de ellos fue Benjamín Domínguez, el chico de 21 años que saltó de Gimnasia a Bologna y fue convocado por primera vez por Lionel Scaloni. Si bien no ingresó, disfrutó de la experiencia. "Me hubiese gustado jugar pero hay que meterle", reconoció el ex Pibe Lobo antes de volar a Italia.

Por último, Benji contó sus días con los campeones del mundo y bicampeones de América: "hablé un poquito de todo con los más grandes y todos me recibieron muy bien. Vamos a apuntarle a romperla en Bologna para volver a estar".