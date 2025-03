No hubo carreras y continúa el conflicto con los jockeys

Por GALOPÓN

El conflicto que tiene sin carreras al circo hípico de la ciudad desde la semana pasada, se extiende y sin solución a la vista. Cerca de las 13 de ayer, se suspendió la reunión que estaba prevista para este martes.

“Ante la falta de las ratificaciones de los compromisos de monta para el día de la fecha por parte de los jockeys, la reunión de hoy, martes 25 de marzo, queda suspendida”, anunció la Administración del Hipódromo local, que había solicitado dicho trámite para poder continuar con el cronograma establecido.

Lógicamente, ante la falta de acuerdo con los profesionales, se sabía desde el lunes que la historia iba a terminar de esta manera, con propietarios, profesionales y caballos en el limbo, casi hasta el horario de inicio de la jornada —algunos esperando en los portones para ingresar—. Una vergüenza teniendo en cuenta que mucha gente viaja desde muy lejos e invierte un montón de dinero para competir.

Solo tres jockeys habrían confirmado sus respectivos compromisos, lo que habla de la unidad que existe entre ellos para llegar a buen puerto con la solicitud de poder contar con una clínica privada que los atienda en caso de accidente y así evitar sucesos como el que atravesó el jockey aprendiz, Juan Ignacio Pintos, hace 10 días y que disparó el conflicto.

Como se recordará, tras el evento los jinetes alzaron la voz y manifestaron que no volverían a correr hasta no conseguir lo buscado. Las autoridades confirmaron que solo podría mejorarse un poco el sistema que rige en la actualidad y la moción no tuvo el apoyo de los jockeys. Luego de tres días sin trabajos matinales, y tras llegar a un acuerdo con la Asociación de Vareadores de La Plata, las pistas comenzaron a ver movimiento el último sábado.

Como se recordará, diversos sectores del turf platense marcharon la semana pasada a la Lotería de la Provincia, esperando poder reunirse con Gonzalo Atanasof, presidente de la entidad, pero este no se encontraba presente por lo que el encuentro se postergó para ayer al mediodía.

Según se supo, se realizaron varias reuniones en las últimas horas, pero, por el momento, sigue sin haber acuerdo entre las partes. El Hipódromo de La Plata fue noticia en los últimos tiempos, más por sus conflictos que por la actividad hípica, pisando por completo su historia enorme, con administraciones que se suceden sin ningún apego por el turf.