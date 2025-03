Mariano Messera habló sobre las enseñanzas de Timoteo

Con tres comisiones en marcha, dio inicio al ciclo lectivo el Plan FinEs en la escuela secundaria del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata.

En esta ocasión, los alumnos y alumnas tuvieron la grata visita del Director Deportivo del Lobo Mariano Messera, quien estuvo presente para acompañar el proyecto y contar su experiencia personal junto a Timoteo Griguol y su fuerte compromiso con la educación. También estuvieron presentes miembros de Comisión Directiva. En el Plan Fines, que se dicta en el Bosquecito, se encuentran inscriptos jóvenes futbolistas de la institución que buscan obtener tu titulo secundario.

Al respecto, Messera les relató a los alumnos que “estaba terminando el secundario y me habían quedado algunas materias colgadas. Ya había empezado a jugar en la primera del club y como que dejé de darle importancia. Tenía 20 años y no le daba el valor que realmente hay que darle a la educación hasta que me agarró Timoteoo. Me dijo que si no le llevaba el analítico del secundario completo no iba a hacer la pretemporada. Fue en diciembre del año 1998 y la verdad que me descolocó bastante.”