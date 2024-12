Estudiantes tacha los días para visitar al Pirata

Luego del triunfo obtenido en el Cilindro de Avellaneda, el plantel principal de Estudiantes de La Plata recuperó el buen ánimo en el Country Club de City Bell, tratando de llegar de buena manera a lo que será la gran final del Trofeo de Campeones el próximo sábado 21 de diciembre en Santiago del Estero.

Más allá de ese partido, el cuerpo técnico comandado por Eduardo Domínguez pretende que el elenco pincharrata consiga buenos resultados en sus últimas dos presentaciones en la Liga Profesional, enfrentando a Belgrano en Córdoba y Argentinos Juniors en el estadio Jorge Luis Hirschi.

El primero de los juegos será en el Gigante de Alberdi este lunes desde las 19:15, por lo que la preparación va entrando en su recta final y el conjunto pincharrata sabe que será un duelo difícil, ya que el dueño de casa se está jugando sus últimas fichas para meterse en la Copa Sudamericana, aunque parece un escenario complejo.

Al León poco le importa esto y, pese a que la mirada se pierde y va a lo que será el gran duelo en el Madre de Ciudades en tan solo dos semanas, la intención es dar lo mejor en suelo cordobés y traer tres puntos importantes para nuestra ciudad, buscando reafirmar la levantada tras el triunfazo en Avellaneda.

Con respecto al equipo, Domínguez y sus colaboradores no meterían demasiada mano a lo que fue el once que inició en el Cilindro, ya que la idea es llevar de a poco a Guido Carrillo y también todos quedaron conformes con el rendimiento, pese a lo realizado en defensa, con una línea de cuatro defensores y un Enzo Pérez que no han estado a la altura en este partido.

Habrá que esperar, lo concreto es que el grupo volverá a entrenar este sábado y ya el domingo viajará a suelo cordobés.