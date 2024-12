San Carlos sigue con la renovación de su plantel

Es un momento del año donde los equipos más importantes de la región como San Carlos y Cambaceres no tienen actividad, consumadas ya sus temporadas en la B Metro y la Primera C, respectivamente. Por dicho motivo, dirigentes y los cuerpos técnicos van tomando decisiones pensando en el 2025.

En primer lugar, la Villa hizo oficial la salida de los arqueros Gianfranco Cao y ⁠Juan Ignacio Cautela, y el delantero ⁠Manuel López Scaglia. A estos hay que sumarles a Pablo Miranda, ⁠Federico Slezack e ⁠Ignacio Oroná, quienes se retiraron de la actividad.

Durante el jueves, San Carlos comunicó que Bautista Biffi, ⁠Agustín Celentano, ⁠Tomás Romero y Juan Quintana tampoco seguirán siendo parte del equipo. De esta manera, cuerpo técnico y dirigencia comenzarán a trabajar para suplir estas salidas.

Vale destacar que Biffi deberá regresar a Estudiantes, donde había firmado su primer contrato hasta diciembre de 2025. El defensor había arribado a San Carlos a préstamo por un año, y concluido el 2024 se cerrará su etapa en el club.

Con respecto a Camba, el entrenador Juan Arias Navarro decidió no contar más con los capitanes Leonel Caielli y Fernando Pasquale, como también hombre experimentado como Lucas Villar. El que más jugó fue el delantero, que tuvo una gran temporada, pero no continuará en el Rojo, en contrapartida el lateral derecho y el volante no jugaron tanto, aunque el mediocampista volvió a la institución a principio de año, luego de que Camba pudiera tener jugadores que hubieran tenido contrato profesional.

González Nicolini, Francisco Villalba, Thiago Fernández, Alex Le Bellot e Issa Sane (otro que fue considerado gran parte de los partidos), son los demás hombres que deberán buscar un nuevo club para su carrera.

Por último, vale mencionar que Juan Goicoechea y Maximiliano Badell decidieron colgar los botines en este final de temporada.