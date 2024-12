El Lobo se entrenó en el Bosque y Méndez probó fichas

El partido contra Talleres está cada vez más cerca y por eso estos últimos entrenamientos empiezan a ser vitales para Gimnasia para preparar lo que será el último duelo en el Bosque durante este 2024 y también donde Vélez estará muy atento a lo que suceda por la definición del torneo. El conjunto platense necesita volver a la victoria para cambiar lo que fue la última presentación contra Boca Juniors y un año que no fue del todo buen en lo futbolístico, donde no cumplió ningún objetivo.

En ese contexto, el plantel albiazul se entrenó ayer por la mañana en el Juan Carmelo Zerillo donde Marcelo Méndez dispuso de una práctica de fútbol. Allí el entrenador uruguayo fue moviendo diferentes fichas, con dos esquemas probados, como así también con nombres que se repitieron y otros que fueron saliendo por ratos. A la espera de la práctica matutina de hoy en Estancia Chica y mañana por la tarde, donde se decidirá todo para el armado de al formación, el Tripero va armando el rompecabezas.

En primer lugar, los esquemas probados fueron el 4-3-3 y el 4-1-4-1, para cambiar lo que fue el 4-4-2 utilizado en la Bombonera que no le trajo resultados. Luego hubo signos positivos por parte de Pablo De Blasis, que tiene algunas limitaciones físicas como tirarse a barrer, pero está en condiciones de ser al menos convocado y ayer formó parte de los titulares. Otro que tuvo muchos minutos es Manuel Panaro, por lo que podría tener su primera titularidad.

Por su parte Yonathan Cabral en el primer bloque estuvo en el equipo suplente y luego ingresó por Leonardo Morales, que viene mal físicamente en las últimas semanas por algunas lesiones. Además Martín Fernández y Augusto Max se repartieron los bloques.

Valentín Rodríguez se suma a la lista de salida

Como viene comentando este medio, hay varios jugadores de Gimnasia que no serán tenidos en cuenta para el 2025 ya sea porque se les termina el contrato, el préstamo o simplemente no están en los planes de Marcelo Méndez. En este último ítem entra Valentín Rodríguez, que está cedido desde Peñarol hasta mitad de año, pero el lateral izquierdo que llegó en junio tuvo muy flojos rendimientos, no aprovechó las chances para ganarse el lugar y por eso se le cortará el préstamo.

A pesar de que fue un pedido explícito de Méndez para competirle el puesto a Nicolás Colazo, el ex-Pachuca pasó sin pena ni gloria con actuaciones displicentes y por eso mismo retornará al Manya según confirmó su propio representante en un medio uruguayo.