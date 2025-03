Talleres venció a River por penales y se consagró campeón

El equipo cordobés hizo historia al vencer a River por 3-2 en la tanda de penales y consagrarse campeón de la Supercopa Internacional en Asunción. Tras 120 minutos sin goles, Gastón Benavídez marcó el penal decisivo que le dio el título a la T.

El partido se jugó en La Nueva Olla, con un clima sofocante de más de 35 grados, pero eso no detuvo a Talleres. En el juego, en la actitud y en los penales, el equipo cordobés fue superior. Aunque Franco Armani logró atajar dos disparos, no fue suficiente para evitar la caída de River. Así, Talleres rompió una racha de 26 años sin títulos y celebró su primer trofeo desde 1999.

Por el lado de River, el equipo de Gallardo sigue sin encontrar su mejor versión en su estilo de juego habitual, con Montiel como figura destacada, ni cuando intenta un planteo más vertical. Miguel Borja casi no tuvo oportunidades y la única pelota que recibió en buena posición prefirió cederla, desperdiciando la chance. La única nota positiva para el Millonario fue el buen desempeño del joven Mastantuono.

River arrastra un problema preocupante: desde la goleada 4-0 a Rosario Central en diciembre, no marca goles en los primeros tiempos. La sequía continuó en Asunción y el equipo regresa con más dudas que certezas sobre su rendimiento.

Por su parte, Guido Herrera, el arquero del elenco cordobés, declaró: “Son muchos años. Una mochila muy pesada, de años. Finales perdidas. Una alegría enorme. Sentía que los ganábamos. Hay gente que no cree. Hoy Talleres no estaría en la final si no fuera por este grupo. Hoy todo Córdoba está contenta. Había gran parte que quería que nos fuera mal. No estaba en duda la continuidad del Cacique, para nada. Hace tres partidos que nos vamos silbados por los hinchas de redes sociales. La solución no es silbar ni agredir. Hoy seguramente todos estarán felices. El Cacique tiene una impronta... que tuvimos en los penales. El fútbol estaba siendo injusto. No tenemos los puntos que teníamos que tener. Parecía que estábamos en el fondo del mar y no es así”.