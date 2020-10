Estudiantes tiene su estreno confirmado ante Aldosivi

A días del regreso del fútbol, Estudiantes espera con ansias el debut ante Aldosivi por la Copa de la Liga Profesional. Tras una extensa preparación y con la ansiedad de regresar a la actividad oficial (no juega desde marzo), se filtró cuándo será el debut del elenco de Desábato en el certamen.

Según trascendió, Estudiantes visitará a Aldosivi, el sábado 31/10 a partir de las 14, en el José María Minella de Mar del Plata. Cabe destacar que el "Pincha" comparte la zona 5 junto a Argentinos Juniors y San Lorenzo. En la segunda jornada visitará al "Bicho" y en la tercera, recibirá a San Lorenzo. Luego, las localías se invertirán

Así serán los encuentros de Estudiantes en el certamen

Fecha 1: vs Aldosivi (V)

Fecha 2: vs San Lorenzo (V)

Fecha 3: vs Argentinos Juniors (L)

Fecha 4: vs Aldosivi (L)

Fecha 5: vs San Lorenzo (L)

Fecha 6: vs Argentinos Juniors (V)