Febrero, el mes de la paridad en el clásico platense

A lo largo del profesionalismo, son pocos los clásicos platenses oficiales disputados en el segundo mes del año. Contando el de hoy en 60 y 118, el Lobo y el León se habrán enfrentado nueve veces. Y será el compromiso que buscará romper la paridad en febrero: hasta ahora son dos victorias para cada lado y el resto fueron empates. El último encuentro en esta sintonía es bastante recordado pero no por el aburrido 0 a 0 de la Superliga 2017/2018, sino por la detención de Carlo Lattanzio llegando al Zerillo y provocando a la hinchada local con el número “7”.

El primer registro oficial habla del 17 de febrero de 1974. Por la tercera fecha del Metropolitano, Estudiantes se impuso en su casa por 2 a 1 con goles de Rubén Bedogni y Jorge Amado. Marasco descontó para el elenco albiazul.

El segundo compromiso fue el 23 de febrero de 1986 en el Juan Carmelo Zerillo. Con una sensación térmica de 35 grados, el Lobo ganó el derbi local con un tanto de Gabriel Pedrazzi.

Después de las victorias, llegaría el momento de los empates. Al año siguiente el clásico platense del segundo mes del año teminaría 0 a 0. Y al siguiente, ya en 1988, el derbi de la ciudad terminaría 2 a 2 con grandes emociones. Gimnasia jugó casi todo el partido con un hombre menos por la expulsión del Pampa Gambier, pero así todo se había puesto en ventaja con un doblete de Carlos Russo. Pero el elenco albirrojo igualaría las acciones con los gritos de Yalvé y “Pelusa” Cardoso.

Ya más acá en el tiempo, Estudiantes se quedaría con el partido del 17 de febrero del 2002 ante su eterno rival . En aquel entonces, 1 y 57 fue testigo de una lluvia de goles. El Pincha se impuso por 3 a 2 gracias al doblete de Pablo Quatrocchi y el restante de Ariel Zapata. Cabe recordar que “Potrerito” Messera había abierto el marcador y sobre la agonía del encuentro el Colo Sava le puso un poco de suspenso. Un partido recordado por los incidentes en las tribunas y la represión de la Policía.

En el Clausura 2006 también se paralizó la ciudad en febrero, con la particularidad de que fue el primer derbi en el Estadio Único Diego Armando Maradona. Lo empezó ganando Estudiantes con gol de Marcelo Carrusca tras una muy buena pelota de José Luis Calderón a espaldas de los centrales. El volante definió suave ante la salida del “Mono” Navarro Montoya, que nada pudo hacer. El entrenador del Pincha era Jorge Luis Burruchaga. En el segundo tiempo, Nicolás Cabrera ejecutó un tiro libre desde la derecha que cayó a la cabeza de Diego Herner, que la puso esquinada en el palo derecho de Herrera, que pese a llegar a manotear el balón, no la pudo sacar. Así festejó la hinchada local y el director técnico tripero, Pedro Troglio.

Para equiparar los registros, hay que hacer mención a un clásico muy recordado. Hasta hace poco era la última victoria tripera. Fue un 3 de febrero del 2010. Aquella tarde el Lobo se impuso con dos goles de Denis Stracqualursi y otro de Juan Cuevas, mientras que Juan Sebastián Verón descontó sobre el final.

El último antecedente, con escándalo incluido

Transcurría el 10 de febrero del año 2018. Cuando el micro de Estudiantes estaba ingresando al Bosque para enfrentar a Gimnasia por la 15ª fecha de la Superliga, el juvenil Carlo Lattanzio decidió burlarse por la ventana del micro de los hinchas albiazules. El delantero mostró siete dedos en un claro gesto provocativo, rememorando el histórico resultado del 2006. Las imágenes de lo ocurrido circularon rápidamente por las redes sociales y la Aprevide intentó identificar al encargado de tal ademán. En el entretiempo, el organismo de seguridad exigió que se cumpla con el artículo 37 de la ley 23.184 que sanciona delitos y contravenciones en espectáculos deportivos y la Policía detuvo al juvenil para llevar a cabo un acta contravencional. Cabe recordar que el encuentro finalizó 0 a 0.

Rodrigo Braña, uno de los referentes del Pincha, mostró su enojo con lo sucedido ya que consideró que la agresión sufrida por el plantel durante el partido (le arrojaron una bomba de estruendo) no fue condenada por las autoridades: “Para esas pelotudeces están. Nos comimos botellazos, pero seguro para esas pelotudeces están todos. No me interesa. En el fútbol argentino hay cosas mucho más importantes que esa boludez”.

Aprevide también informó que en la previa del compromiso fue detenido Alejandro Ferrer, vicepresidente de Gimnasia y Esgrima La Plata. Según explicaron, la medida se tomó por “haber desobedecido la orden policial de no dejar pasar a más gente al estadio debido al riesgo de que la tribuna colapsara”.

Habrá despedida en el Country

El plantel Pincharrata se entrenó ayer por la tarde y quedaron 25 jugadores concentrados en el Country Club de City Bell para disputar el clásico de hoy. Con la novedad del regreso de Guido Carillo a la nómina, mañana desde temprano habrá movimiento en el predio albirrojo porque a partir de las 12:00 se convocaron los hinchas de Estudiantes para disfrutar del día, darle el apoyo al equipo y despedir al micro que irá hasta el Juan Carmelo Zerillo.

Aunque no habrá una movilización junto al micro por pedido de la Seguridad, los hinchas del Pincha podrán estar en el predio hasta unas horas antes del partido ya que a comparación de otros años, por el tema de horario no se pasará el encuentro por pantalla gigante. De esta manera, la hinchada buscará darle el empuje a los jugadores, que luego estará en 60 y 118 solamente con público tripero.

Movimiento desde temprano en el Bosque

Gimnasia también se entrenó ayer y quedaron los concentrados en Estancia Chica, donde se espera presencia de algunos hinchas allí en el mediodía de hoy pero la idea de las agrupaciones y barriadas triperas es esperar al micro en diferentes puntos de la ciudad, aunque al igual que con Estudiantes, desde el Aprevide buscarán que no haya movilización junto a la delegación albiazul.

Además de esto, el público del Lobo se autoconvocó desde temprano en las adyacencias del Juan Carmelo Zerillo para hacer la previa al encuentro y que el recibimiento al micro sea cercano al estadio como sucedió en marzo del año pasado. Vale recordar que hoy solo podrán pasar socios ya que no habrá venta de entradas generales.

Por su parte, en el operativo habrá 700 efectivos (récord en el clásico) y ya están en vigilia en diferentes puntos de la ciudad desde ayer a la noche y se mantendrá hasta después del encuentro.