“Gimnasia se tiene que convencer de que lo puede ganar”

A horas de un nuevo Clásico entre Gimnasia y Estudiantes, el defensor Matías Melluso habló con el diario Hoy para palpitar lo que será una nueva edición del derby platense. Ya adaptado al Chipre y con partidos jugados en el Pafos, Mellu habló de lo que es su estadía en el Viejo Continente, la adaptación y la superación de la lesión que lo dejó casi medio año afuera de las canchas como así también del presente del Lobo.

Siguiendo al equipo de Leonardo Carol Madelón a la distancia, el lateral comentó cómo vivió la salvación del descenso, como ve al Tripero de cara al duelo contra el Pincha y obviamente recordó el partido de marzo del año pasado donde el albiazul rompió una racha de 13 años sin ganarle a su clásico rival y que estuvo presente en el equipo titular dirigido por Chirola Romero en aquel entonces.

—¿Cómo estás transitando tu estadía en Chipre? ¿Cómo fueron esos meses de recuperación hasta que pudiste debutar en enero?

—A medida que pasan los días me voy sintiendo mejor, la verdad que la gente de acá es muy amable. Desde que llegué intentan ayudarme o aconsejarme, a pesar de una pequeña dificultad en el idioma pero tienen una gran intención. Fueron meses duros más que nada al principio porque no sabía que tenía tal grado de lesión pero laburé y me esforcé con recuperación y triple turno durante casi tres meses para estar al 100%. Quería hacer la mejor recuperación posible con el fisio del club y casi que no tuvimos meses libres, además de ayudarme en lo físico me ayudaba en lo mental. Gracias a eso lo pude lograr y ahora me siento bien, fue un momento que me hizo madurar mucho en lo personal.

—¿Cuáles son los objetivos del club y tuyos para el futuro?

—El objetivo acá es salir campeón tanto de la Liga como de la Copa. Ahora ya empezamos a jugar los playoffs de la Liga y eso es lo más importante para el Club. Lo que yo quiero es jugar, tener la mayor cantidad de minutos y obviamente ayudar al equipo desde donde me toque. Ojalá podamos salir campeones.

—¿Qué es lo que más se extraña de Argentina? ¿Fue fácil la adaptación?

—Se extrañan muchas cosas, la familia y los amigos principalmente, aunque como dije antes, acá se preocupan mucho para que esté bien o que no trate de pensar mucho en la vuelta y me tratan de maravilla. Siempre están al pie del cañón, pero Argentina tiene algo especial y eso hace que se extrañe. La adaptación no fue fácil, más que nada al principio. Después hay momentos, donde uno está bien o extraña o no se siente cómodo pero lo importante es buscar el equilibrio, hay que disfrutar la vida. En este caso acá con mi mujer y mi perro.

—Fuiste parte del equipo que el año pasado rompió la racha de 13 años sin ganarle a Estudiantes, ¿qué recuerdos tenés del partido? ¿Cómo fue la previa y el post?

—Son muchos los recuerdos, desde la llegada del micro al Estadio con la gente que se acercaba en todas esas cuadras hasta lo que fue el partido. Lo del campo de juego estuvo a la vista de todos, empezamos perdiendo pero después los pibes no tan pibes logramos dar vuelta un resultado difícil pero que sabíamos que lo íbamos a ganar porque confiábamos en nosotros. El después fue mucho desahogo, especialmente para mí, porque era uno de los referentes en ese momento y era una mezcla de muchos sentimientos en esa presión linda de jugar estos partidos. Por suerte todo salió bien y fue algo muy lindo ser parte de eso.

—¿Lo estás siguiendo a Gimnasia? ¿Cómo viviste la salvación del descenso?

—Si, lo sigo viendo siempre y cuando el horario me acompañe o el día a día con el Pafos. Es un poco complicado por las cinco horas de diferencia, pero uno siempre se trata de hacer el tiempo. El descenso lo vi acá con mi mujer y con mi hermano que había venido. Fue un momento de tensión y muy feo, más que nada porque yo había estado ahí un tiempito antes. Era un momento feo el partido que se jugaba, el no poder estar ya sea jugando o apoyando, pero por suerte se ganó y fue todo muy lindo. Ahora me imagino que ellos no quieren vivir eso y no tengo dudas de que con la gente que hay se pueden hacer grandes cosas.

—Teniendo en cuenta lo parejo que fueron los últimos Clásico y la mochila pesada que se sacó el Lobo, ¿cómo lo ves para el domingo?

—Para el domingo nos veo bien, obviamente que es complicado esta clase de partidos entre Gimnasia y Estudiantes porque no interesa cómo llega uno u otro, el día del partido todo se iguala. Hay muchos sentimientos y emociones alrededor pero si los chicos confían en cada uno y hay toda una vibra similar en el club, no tengo dudas de que el Clásico va a ser nuestro. Hay que convencerse de que se puede ganar. Vamos a estar acá con mi familia pendiente y ojalá sea lo mejor para Gimnasia.