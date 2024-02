Andújar palpitó el clásico con el Lobo

En la antesala a lo que será un nuevo derbi platense entre Gimnasia y Estudiantes de La Plata, el próximo domingo desde las 19.30 en el estadio Juan Carmelo Zerillo del Lobo, por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional, el exarquero del Pincha, Mariano Andújar, dialogó con ESPN, hizo un repaso de sus actuaciones en el clásico y palpitó el duelo del próximo fin de semana. Un partido distinto si tenemos en cuenta que será el primer clásico platense sin Andújar en el arco de Estudiantes desde que se retiró a fines de la temporada pasada. Más allá de esto, tiene un largo historial de encuentros disputados, donde fue protagonista en diferentes circunstancias.

“No soy el mejor ejemplo para hablar de los clásicos después de lo que pasó en Mar del Plata. En todos los partidos contra Gimnasia atajé bien. En el 7 a 0 casi no la toqué”, y además agregó: “Una pena el último que perdí”, en base a lo que fue la caída por 2 a 1 en marzo del año pasado por la Liga Profesional de Fútbol.

En la continuidad de su relato, avaló las palabras de Eduardo Domínguez: “Me pareció perfecta la declaración sobre los clásicos”. El DT del Pincha, luego del triunfo sobre Newell's, sostuvo: “Va a ser un partido importante pero no es ni de vida ni de muerte, como muchos ahora dicen Vamos a dejar la vida, no, yo la vida la dejo por mi familia y no por un partido de fútbol. Es un fin de semana que va a ser muy estresante para el fútbol argentino, todos vamos a despertar al otro día, pero esto sigue y continúa, me parece que el mensaje de todos tiene que ser eso, porque se vive en el país una locura extrema”.

Además agregó: “Lo que me quedo tranquilo es que en todos los clásicos, hasta el día que me tocó perder, atajé muy bien. Yo siempre lo dije, en algún momento se iba a terminar, pero se disfrutó la racha”.

“Acá es igual que en Rosario, estamos todos en un lugar muy chiquito. Todos tienen un familiar del otro equipo y convivimos todo el año. Es más el folklore que lo que pasa en realidad. Mi hijo tiene un montón de compañeros que son de Gimnasia y no pasa nada”, dijo.

Para concluir, elogió al entrenador del Pincha y eligió a los mejores de su carrera. “El Cholo (Simeone), Alejandro (Sabella), Siniša Mihajlovic y Eduardo (Domínguez) seguro. Tiene eso que tenía Alejandro, un don de gente distinto. El jugador necesita cercanía y honestidad”.