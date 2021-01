¿Fin de la novela por Broun?

Cuando parecía que Jorge Broun seguía en Gimnasia, la negociación entre Rosario Central y Alexander Domínguez se cayó e inmediatamente desde la ciudad rosarina comenzaron a llamar al representante del arquero y a los dirigentes triperos para cumplirle el deseo al Kily González. Así fue que en las próximas horas se haría oficial el regreso de Fatura a Central luego de ocho años.



Como sucedió en junio del año pasado, la continuidad o no de Broun fue una novela que duró semanas donde de un día para el otro pasaba de estar cerca a no seguir. Aquella vez renovó pero ahora el final parece diferente.



El Canalla depositará el dinero e inmediatamente Fatura rescindirá su contrato. Así se pondrá el punto final a la novela, aunque todo puede pasar luego de tantas idas y vueltas. A pesar que desde Rosario y la representación del portero afirmaban que el monto iba a ser de 130.000 dólares finalmente las arcas Triperas recibirían el doble como pedía la dirigencia ya que le quedaba un año de contrato y venía de ser una de las figuras en el último 2020.



Así el fin de ciclo de Broun en Gimnasia se acerca tras un año tuvo grandes rendimientos pero por deseo personal regresará a su ciudad natal y será dirigido por su amigo el Kily González como así también jugará Copa Sudamericana.

Mañana accidentada para Fatu



Antes de que se pongan a negociar nuevamente entre los clubes, Jorge Broun sufrió un accidente yendo hacía Estancia Chica.

Afortunadamente para el arquero no sufrió ninguna herida y se encuentra bien de salud, aunque su camioneta quedó bastante golpeada. El siniestro ocurrió tras no ver un pozo lleno de agua, sumado a la Ruta mojada producto de las lluvias caídas en la ciudad durante la mañana de ayer.



Producto de este choque y luego de llevarse la camioneta en una grúa y hacer diferentes trámites, Fatura no formó parte del entrenamiento matutino del jueves, aunque se lo esperaba hoy.

Luego de las negociaciones todo indica que viajará a la brevedad a Rosario, por lo tanto es muy probable que el día miércoles haya sido su último entrenamiento aunque tendrá que pasar a buscar sus pertenencias por Abasto.



Con este jueves accidentado y cambiante parece que fue el final de la estadía de Broun en La Plata.