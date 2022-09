Floyd Mayweather vs. Conor McGregor: La revancha del irlandés

El boxeador y campeón internacional Floyd Mayweather confirmó que durante el transcurso del 2023 volverá a subirse al cuadrilátero para enfrentarse a Conor McGregor, el célebre luchador irlandés de UFC.

El campeón retirado de 45 años luchará este fin de semana en Japón contra Mikuru Asakura, luchador de MMA de 30 años. En noviembre se enfrentará al youtuber Deji en Dubai. La revancha de McGregor no tiene sede y fecha confirmada por el momento.

Mayweather no sabe si la revancha se tratará de una pelea o una exhibición. Aseguró que no quiere "recibir daño real", distinguió a sus oponentes, declarando que no le molesta "chocas con ese tipo de individuos", refiriéndose al youtuber y al japones. Pero claramente algo debe preocuparle sobre lo que podría hacerle McGragor dentro del ring.

Vale aclarar que en el historial de McGregor pesan las últimas 3 derrotas en UFC. En su último combate acabó con una grave lesión en la pierna producto del su choque con Dustin Portier. El irlandés asegura que su carrera en UFC no terminó, "esa historia está lejos de terminar, de hecho, recién se está escribiendo, es solo el comienzo", dijo McGregor.