Fórmula 1: Franco Colapinto debutó en La Máxima

Franco Colapinto debutó como piloto de Fórmula 1 durante las primeras dos tandas de entrenamiento el viernes, mostrando un rendimiento sólido a bordo del FW46 de Williams. Tras su estreno, el piloto argentino de 21 años compartió su emoción con la prensa: “Es el sueño desde que era muy chico, cumplir este primer día como piloto de Fórmula 1. Por suerte lo pude disfrutar, hice un buen trabajo”.

Colapinto registró su mejor tiempo con 1:21.784 y se prepara para la clasificación de este sábado. Sin embargo, en su primer día oficial en la F1, tuvo un pequeño percance relacionado con la hidratación: “Acá lo más duro es el calor, hace mucho calor arriba del auto. Estuve transpirando mucho y no me acostumbro a tomar agua todavía. Tengo el cosito ahí, pero no puedo tomar, así que vamos a ver cómo hago el domingo con eso. Si me agarra sed, ya voy a empezar a chupar en todos lados, a ver si encuentro el agua o no”. La hidratación es fundamental para mantener la concentración durante la carrera.

Colapinto también habló sobre el desafío físico que supone la Fórmula 1: “En lo físico estoy bien, obviamente Monza es una de las más fáciles físicamente. Esa no era mi preocupación. Creo que las carreras que vienen ahora en Qatar y Singapur van a ser un poco más duras físicamente. Bah, un poco no, bastante”. Se refería a los Grandes Premios de Bakú (Azerbaiyán) y Marina Bay (Singapur), que se celebrarán entre mediados y fines de septiembre. Las últimas dos fechas de la temporada se disputarán en diciembre en Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

El día más difícil, en el que casi todas las miradas estuvieron puestas en él, ya pasó. En la jornada de hoy deberá volver a los entrenamientos y, unas horas después (a las 11, más precisamente), medirse contra los otros 19 pilotos en una clasificación que se divide en tres secciones: Q1, en la que los cinco más lentos quedan eliminados; Q2, en la que otros cinco no pasan el corte, y la Q3, en la que los 10 más veloces se pelean por la pole position. Por último, el domingo sucederá eso que se lleva esperando por más de dos décadas: que un argentino ponga primera, suelte el embrague y se lance en una carrera de Fórmula 1.