Rugby: Creevy se retirá de Los Pumas en Uno

El platense Agustín Creevy, el jugador con más partidos internacionales en la historia del rugby argentino, con 109 apariciones, ha decidido retirarse de Los Pumas. Su despedida del seleccionado nacional tendrá lugar en La Plata, su ciudad natal, marcando el final de una era histórica. Además de ser el hooker con más presencias en Mundiales, Creevy también ostenta el récord de haber sido capitán en 51 partidos entre 2014 y 2018, un hito en la historia de Los Pumas.

“Hola a todos, este mensaje es para anunciar que este sábado será mi último partido con la camiseta de Los Pumas. Tengo una mezcla de sentimientos: tristeza, alegría y, sobre todo, un inmenso orgullo por haber representado a este equipo durante casi 20 años. Todas mis decisiones y sacrificios fueron para y por esta camiseta que tanto amo. He pasado por todas las etapas posibles para un jugador: desde ser el más joven, hasta ser suplente, titular y capitán en 51 partidos. La verdad es que he disfrutado cada momento”, expresó en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

“Me siento profundamente orgulloso de todo lo vivido y hoy me retiro sintiendo que lo he dado todo. Creo que es el momento adecuado para dar un paso al costado, pensando en lo mejor para el equipo. Como siempre digo, el equipo está por encima de todo. Quiero agradecer de corazón a todo el público argentino que me ha acompañado todo este tiempo. Estoy eternamente agradecido por el cariño que me han brindado, mucho más de lo que hubiera imaginado. Los invito a todos este sábado al partido en mi ciudad, en La Plata, en el Estadio Uno, donde enfrentaremos a los Wallabies en un encuentro del Rugby Championship. Los esperamos para que sea una noche inolvidable”, concluyó.

Creevy comenzó su carrera en el club San Luis y debutó con Los Pumas el 23 de abril de 2005, en una victoria por 68-36 ante Japón, ingresando en la segunda mitad en lugar del mendocino Federico Genoud. Inicialmente jugaba como tercera línea, pero luego se estableció como hooker, donde se consolidó como uno de los mejores del mundo. A lo largo de su carrera con Los Pumas, fue dirigido por seis entrenadores: Marcelo Loffreda (2005-2007), Santiago Phelan (2008-2013), Daniel Hourcade (2013-2018), Mario Ledesma (2018-2021), Michael Cheika (2022-2024) y actualmente por Felipe Contepomi.