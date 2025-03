Francisco Cerúndolo borró de la cancha a Casper Ruud en el Masters 1000 de Miami

En Miami, el sol y la lluvia pueden colisionar en cualquier momento. Francisco Cerúndolo (24°) lo sabe mejor que nadie. De entrada, en su cruce con el noruego Casper Ruud (6°), se le abrió el cielo con derechazos, múltiples quiebres y games ganados, por lo que estaba todo dado para que triunfara en un ratito y pudiera irse a descansar.

Sin embargo, dado que el Masters 1000 se está jugando en esta tierra de variables, el clima le puso un freno: las nubes negras, que anticipaban un chaparrón, le dieron pie al diluvio cuando faltaba un empujoncito para que el Bocón cerrara el partido.

Afortunadamente, por su firmeza y las ganas de ganar que exhibió, pudo sellarlo al regresar a la superficie dura: fue 6-4 y 6-2 para clasificarse a cuartos de final, donde lo espera el búlgaro Grigor Dimitrov (15°).

Aunque el ranking marcaba distancias, no podía decirse que había favoritos. Además de estar en un gran momento, luego de una gira sudamericana que le dejó buenas sensaciones y un Indian Wells más que valorable, el porteño se acostumbró a jugarles de igual a igual a las figuras.

Después de la victoria, la 14ª que consiguió contra rivales del top 10, Fran se mostró feliz con su presente: “Dos cuartos de final seguidos en Masters 1000 es muy importante. Me gusta mucho Miami, desde que vine por primera vez me sentí muy cómodo. Me siento equilibrado y estoy leyendo bien el juego. Espero poder seguir así”.