Francisco Cerúndolo se consagró campeón

Francisco Cerúndolo (37°) se está acostumbrando al sabor del éxito. No es sencillo alcanzarlo, ya que hay muchas figuras establecidas y otras nuevas emergiendo en el circuito ATP, pero él es uno de esos luchadores que están listos para enfrentarse de igual a igual con cualquiera.

Este sábado, en la final del ATP 250 de Umag, volvió a demostrarlo: después de comenzar perdiendo, derrotó al italiano Lorenzo Musetti (17°) por 2-6, 6-4 y 7-6 (5) después de 3 horas y 1 minuto. Fue su tercer título tras los de Bastad (2022) y Eastbourne (2023), lo que le permitió dar un salto importante en el ranking y ahora debe cambiar rápidamente su enfoque hacia los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Fue una gran batalla. Al inicio no sabía qué hacer, me faltó agresividad y le dejé jugar muy cómodo. Hasta llegó a sacar para partido, pero pude remontar, luchar hasta el final y llevarme la victoria. El último mes, Musetti fue uno de los que mejor jugó”, expresó un Cerúndolo que sufrió desde la primera pelota hasta la última. Porque, como él señaló, en el primer set no tuvo respuestas (el italiano le quebró en dos oportunidades y mantuvo todos sus saques) y tuvo que esforzarse al máximo para remontar.

En el tercer set, tan parejo como el segundo, el italiano llegó a estar 5-4 arriba y sacando para campeonato. Cerúndolo tuvo que sacar toda su fortaleza para imponerse, darle vuelta la situación, aguantar y llegar hasta el tie-break. Una vez allí, definiendo el campeonato como si de una tanda de penales se tratara, hizo gala de su potentísimo drive para vencerlo por 7-5 y llevarse la copa. Puntos y más puntos para dar un salto del 37° lugar del ranking ATP hacia el 26°, algo que se hará efectivo a partir del lunes.

En cuanto a su participación en los Juegos Olímpicos, que comenzará este domingo contra el chileno Tomás Barrios Vera (163°), Cerúndolo comentó: “Los dos tendremos que jugar mañana, no sé cómo vamos a hacer. Estoy cansado, va a ser muy difícil para ambos. Voy a dormir unas pocas horas y tendré que viajar. Vamos a dejarlo todo por nuestros países, tengo muchísimas ganas de disputar los Juegos Olímpicos”.