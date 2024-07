Estudiantes y Gimnasia se roban la atención del domingo

Por Daniel “Profe” Córdoba

Los dos equipos de nuestra ciudad no llegan de la mejor manera al clásico de esta tarde. Diría mejor: los dos están sin rumbo y muy mal.

Uno extraviado. El otro parece como ido y desenfocado.

Los dos sufren mal de amores y ausencias. Si reaccionarían (al menos por y para los que debemos emocionar que es la gente), diría que hay uno individualmente mejor que otro. Ustedes los lectores piensen cuál.

Dicen que los clásicos y las finales se ganan a como dé lugar. No lo comparto. Siempre hay que ganar, pero con bases muy sólidas y con la eficacia como primera bandera. Así lo demuestra nuestra selección mayor.

Aunque reconozco que en este momento podría una bisagra para arriba o abajo de cada uno de los contendientes.

Los dos han perdido su esencia básica de juego tanto en lo individual y colectivo y como en lo táctico y estratégico.

Nobleza obliga: sólo intuyo (porque no puedo probarlo por no estar ahí dentro) que a uno de los dos entrenadores algo le han aconsejado que cambie para este partido y al otro ya no lo miran igual que antes

Quizás se habrían “bañado en realidad” tanto hinchas como dirigentes y se dieron cuenta que lo que relució no fue oro.

Creo que uno sólo ganó dos torneos por “planetas alineados” y aprovechar las oportunidades de los penales.

El otro creó desmedida y excesiva euforia utilizando algo que fue sorpresa y que ya no lo es. ¿Que se juegue en el estadio de Uno influye? Sí, debería influir, ahora no sé si para bien o mal. Un clásico más que definirá futuros.

Ahora, si en este partido, de buenas a primeras ambos equipos empiezan a volar dentro de la cancha la pregunta que quedaría flotando sería: ¿por qué no volaron antes? Y bueno, dentro de cada grupo de cuerpos técnicos y jugadores solo ellos sabrán el por qué…