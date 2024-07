El Lobo define el equipo con algunas dudas

Después de un jueves con muchas novedades por los regresos de Leonardo Morales, Nicolás Colazo y Yonathan Cabral, ayer nuevamente hubo actividad en el Juan Carmelo Zerillo donde el Lobo tuvo otra jornada de entrenamientos y Marcelo Méndez continuó con las pruebas de cara al Clásico frente a Estudiantes. A la espera de la evaluación de Matías Abaldo, que fue exigido un poco físicamente pero diferenciado, el resto del plantel tuvo una práctica táctica donde el uruguayo movió algunas fichas.

En primer lugar, esta vez por el que ingresó Nicolás Garayalde fue por Agustín Bolivar y no por Lucas Castro como había pasado el día anterior. Además, en primera instancia por la banda izquierda jugó David Zalazar pero luego fue probado Valentín Rodríguez. Esto quiere indicar que si hoy Matías Abaldo no responde bien en la práctica, entre Zalazar y Rodríguez estará el que ocupe su lugar. Por ahora sigue siendo difícil que juegue el ex Defensor Sporting pero el 9 quiere jugar si o si.

De esta manera, la práctica de hoy será decisiva para el Tripero que le prende velas a Abaldo pero también tiene que definir una duda en el mediocampo para intentar romper una racha de 21 años sin ganar el Clásico de visitante.

Dos apuntados y buscan a Castillo

A la espera de la búsqueda de un nuevo delantero tras la caída del pase de Christian Ebere, la Secretaría Técnica de Gimnasia avanzó por dos jugadores en los otros dos puestos donde buscaba refuerzos. Esto sucede porque el mediocampista central apuntado ahora es Pablo Siles, uruguayo que está en Huracán, el cual Méndez lo tuvo en Liverpool de Uruguay el año pasado y actualmente es suplente en el Globo. Por eso mismo desde La Plata comenzaron a negociar.

Además de esto, el otro jugador por el cual el Lobo ya ofertó un préstamo sin cargo y con opción es el extremo Juan Cruz Esquivel de Tigre. A la espera de lo que responda el Matador, con el jugador ya está todo ok aunque tiene dos ofrecimientos de afuera (Rusia y Portugal) por lo que decide el equipo de Victoria.

Por último, el Cremonese de Italia ofertó 1.800.000 por el 80% de Rodrigo Castillo aunque el Tripero todavía no respondió.