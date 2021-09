Fútbol platense de exportación

Como si estuviera escrita por la pluma de un soñador, así es la vida de tres jóvenes que salieron desde La Plata con intenciones de conocer una isla paradisíaca en Oceanía. El destino: Waiheke. Y entre los planes ponderaban, como buenos argentinos, buscar cualquier canchita que existiera dentro de la pequeña porción de tierra lindera a Auckland (gran ciudad de Nueva Zelanda) para despuntar el vicio. Pero la realidad superó a la ficción: Nicolás Vanina, Mauricio Herrera y Marcos Giles se consagraron campeones de la División One y ascendieron con el equipo de la isla. Los exjugadores de la Liga Amateur Platense se convirtieron en una pieza clave del conjunto que levantó el trofeo.

En contacto con diario Hoy, Vanina contó sus sensaciones sobre el logro deportivo y brindó detalles a la distancia de su día a día en una experiencia que cada vez mas jóvenes quieren vivir.

“Es un sueño lo que estamos viviendo, hace unos pocos años el equipo estaba en la séptima división y hoy lo depositamos en la Primera. Es el trabajo y esfuerzo de mucha gente. Para la isla fue un suceso fuerte, es un club muy arraigado a los latinos”.

El platense, que realizó sus estudios en el Colegio José Manuel Estrada y en la Facultad de Periodismo (UNLP), destaca la calidad humana y el orden de la sociedad que los rodea. Y agregó sobre sus primeros pasos en Waiheke: “Llegué a Nueva Zelanda en diciembre de 2018, fue un impulso porque sentía que tenía energías y quería vivir algo diferente. Con el correr de las semanas, me hice varios amigos latinos que me invitaron a jugar al fútbol. El técnico me vio, le gustó mi juego y me ayudaron con los papeles para poder quedarme”.

Consultado sobre el desarrollo del torneo, Vanina comentó: “Arrancamos con la pretemporada en enero hasta fines de marzo que comenzó la actividad. Lo particular es que tuvimos un cambio de entrenador una semana antes, nos dirigía mientras terminaba el curso de director técnico. Ahí es donde se vio la fortaleza del grupo, no solo somos amigos sino que muchos compartimos vivienda y empleos, esto es una gran familia”.

A falta de una fecha para el final, el torneo se paralizó por un rebrote de Covid-19 y por cuestiones de calendario no se pudo reanudad. El Waiheke United AFC, puntero y con un partido menos, fue decretado campeón a su vez que logró el ascenso con el segundo de la tabla.

En un país que respira rugby en cada uno de sus rincones, a los lugareños les resulta llamativo ver a un grupo bullicioso que se hace notar con sus cantos, bombos y bandera. Se hacen llamar “La banda del Pipazo”. De local, de visitante, en el barco: siempre presentes con el color rojo de su camiseta. La actualidad de Waiheke despertó el interés de los principales medios de comunicación de Nueva Zelanda, que en las últimas semanas se trasladaron a la isla para conocer más del equipo.

Y allí andan los tres platenses, cumpliendo su sueño y disfrutando de lo que más aman: jugar al fútbol entre amigos.