Muslera ya ruge en City Bell: Estudiantes afina motores para la Supercopa

Estudiantes de La Plata comenzó su segunda semana de pretemporada con un condimento muy especial: la presentación oficial de Fernando Muslera como nuevo arquero del equipo. El uruguayo, ídolo del Galatasaray y referente de la Selección Celeste, ya trabaja bajo las órdenes de Eduardo Domínguez y habló por primera vez como jugador del Pincha en una conferencia cargada de emoción y ambición.

“Estudiantes es sinónimo de mística, de historia. Decir Estudiantes es decir Verón, Sabella, la Copa Libertadores. Por eso estoy tan entusiasmado por sumarme”, soltó Muslera ante los medios presentes en el Country Club de City Bell, donde se entrena con el grupo. El arquero de 38 años firmó contrato por 18 meses, en lo que representa una de las incorporaciones más resonantes del mercado.

Muslera llega luego de 14 años en el fútbol europeo, con una carrera que lo tuvo como figura y multicampeón en Turquía. “Es un cambio grande. Otra cultura, otro ritmo. Pero me siento con ganas y preparado. Me tengo que adaptar rápido porque no hay tiempo”, explicó el uruguayo, quien agradeció especialmente a Mariano Andújar, clave en su llegada. “Él y su esposa hicieron mucho para que yo me sienta cómodo. Estoy viviendo en City Bell, muy tranquilo, nada que ver con la locura de Estambul”, agregó.

En paralelo, el plantel albirrojo intensifica su preparación de cara a la final de la Supercopa Internacional ante Vélez, que se jugará el próximo martes 8 de julio a las 20.30 en el estadio de Independiente. Con entrenamientos en doble turno y el plantel completo, Domínguez comienza a delinear el equipo para ir en busca de un nuevo título.

El club, además, oficializó el sistema de venta de entradas con una política pensada para sus socios: subsidiará parte del precio de populares y plateas. La popular costará $39.999 (antes $48.000) y la Platea Tribuna Alta bajará de $60.000 a $49.999. Las entradas se venderán a través del sistema oficial de Estudiantes, en tres etapas según el ranking, y deberán ser retiradas físicamente en el Estadio Único Diego Maradona.

Estudiantes va con todo: refuerzos de jerarquía, una pretemporada intensa y el respaldo de su gente. La Supercopa ya se siente en City Bell y Muslera, el nuevo león bajo los tres palos, ya rugió fuerte.

Se ponen en marcha los octavos de final del Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes 2025 ya conoce a los 16 clasificados para los octavos de final del certamen que se disputa en Estados Unidos y desde hoy se ponen en marcha con dos encuentros importantes. Por un lado, desde las 13hs se enfrentan Palmeiras frente a Botafogo y más tarde, desde las 19hs, Benfica ante Chelsea. Aquellos equipos que logren el pase, jugarán los partidos de cuartos de final entre el 4 y el 5 de julio; las semifinales se librarán el 8 y el 9 de julio y la gran final de Nueva York, el domingo 13 de julio.