San Carlos se rearma para el debut

Es difícil hablar de debut, pero eso es lo que marca el camino para San Carlos, que este sábado a las 15.30 estará recibiendo a Liniers en el Gennacio Sálice, en lo que será la primera jornada del Clausura de la B Metro.

Los dirigidos por Pablo Miranda buscarán arrancar este nuevo camino con un triunfo, luego de un cierre de Apertura con dos derrotas, aunque mejorando notoriamente lo realizado a fines del año pasado.

Así las cosas, el Celeste buscará una alegría ante su gente y tratar de ser otra vez protagonista del certamen, algo que lo llevará también a decir presente en el Reducido en caso de no ser campeón, ya que no todos pueden quedarse con el título en la categoría entre tanto pretendiente. Respecto al equipo no hay demasiadas precisiones, aunque se conoció que el Villero tiene su primer refuerzo. Se trata de Elías Brizuela, extremo derecho que llega a préstamo hasta diciembre desde Quilmes.