Gimnasia continúa con la pretemporada y piensa en Argentinos

Gimnasia continúa con los trabajos en Estancia Chica, pensando, en primer lugar en el mercado de pases que ya comenzó en el fútbol argentino y en segundo lugar, el amistoso que tendrá el sábado ante Argentinos Juniors en La Paternal, con horario a confirmar.

Durante la mañana realizaron trabajos de fútbol reducido y tareas de fuerza, además de los habituales hisopados donde afortunadamente dieron todos negativos.

Tema mercado de pases: Paolo Goltz y Jorge "Fatura" Broun son dos que podrían emigrar y serían dos bajas más que sensibles para el elenco conducido por Messera y Martini, aunque por el momento siguen en el club y entrenaron con normalidad.

El defensor quiere jugar cerca de Entre Ríos por cuestiones familiares y es casi segura su salida, no obstante, por el arquero, Rosario Central no va a pagar y el jugador no se haría cargo de la rescisión del contrato con Gimnasia. Habrá que esperar.

Horacio Tijanovich y Matías Gómez tienen contrato hasta junio de este año y serían las primeras bajas del elenco tripero ya que quieren continuidad, sumados a Lucas Calderón y Juan Cataldi. Todos comenzaron entrenando con la Reserva esta mañana.

Por su parte, Patricio Monti fue comunicado que no será tenido en cuenta y que podrá buscarse club para poder continuar su camino dentro del fútbol profesional.

En otro plano, Chirola Romero entrenó por primera vez a la reserva junto con Nicolás Cabrera, mientras que Lucas Lobos estará a cargo de la Cuarta División.