Gimnasia define el equipo para recibir al Ferroviario

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima La Plata va atravesando la etapa final de la preparación pensando en lo que será el choque de mañana con Central Córdoba de Santiago del Estero, en la continuidad de la fecha número 21 de la Liga Profesional de Fútbol, tratando el Lobo de salir del mal momento en el certamen local.

Los dirigidos por Marcelo Méndez necesitan reencontrarse con el triunfo, ya que hace ocho encuentros que no consiguen ganar. La última vez fue el 2 de septiembre pasado en la victoria con Argentinos Juniors, ya son más de dos meses de la última alegría. Además, hay que empezar a sumar ya que el objetivo de entrar a la Copa Sudamericana empieza a quedarle lejos al Tripero.

Con respecto al once que inició en el juego con Huracán el pasado viernes en Parque Patricios no se esperan demasiadas modificaciones. El entrenador uruguayo deberá encontrar al reemplazante del suspendido Nicolás Garayalde, que no podrá estar por cinco amarillas, allí podría jugar Augusto Max o bien darle la titularidad a Lucas Castro.

Se mantendrá la línea de cinco defensores con la incógnita en torno a la posible presencia de Nicolás Colazo en el lateral izquierdo, pero también es cierto que el hombre con pasado en Boca Juniors hace rato que no juega, por lo que en caso de llegar iría al banco de relevos.

Asimismo, otro por el cual hay muchas dudas es Matías Abaldo, el delantero uruguayo se está recuperando de una pubalgia y parece difícil que pueda ser considerado en la convocatoria. Es probable que el joven sea resguardado para el duelo con Newell’s del sábado.

Marcos Ledesma; Juan de Dios Pintado, Yonathan Cabral, Leonardo Morales, Enzo Martínez, Rodrigo Gallo; Martín Fernández, Augusto Max, Pablo De Blasis; Norberto Briasco y Rodrigo Castillo sería el once que probaría Méndez en el predio de Abasto en el transcurso de esta mañana.

El grupo luego quedará guardado para el choque de mañana desde las 18.45 con el Ferroviario, en lo que será el reencuentro con la gente en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en un partido clave para el cuerpo técnico, ya que una nueva derrota empezaría a condicionar un ciclo que en este tramo final de la temporada viene torcido.

Gran victoria del femenino albiazul

Por la decimotercera fecha del Torneo Clausura, Gimnasia hizo un partidazo y se quedó con el encuentro por 4 a 3.

A los 19 minutos llegó el primero de la visita tras un cabezazo que la arquera Ubal no pudo detener.

A partir de una falta afuera del área, Micaela Adornó cambió el tiro libre por gol. Las triperas no se cansaron, y diez minutos después llegó el grito de gol de la goleadora. Gaetán hizo la personal y remató cruzado, lejos de la arquera rosarina.

A los 26 minutos luego de una desinteligencia en la línea del fondo de Gimnasia, Newell’s consiguió igualar el marcador. La fórmula del primer tiempo se repitió, tres minutos después Gaetán enfrentó a la arquera visitante y nuevamente la superó.

Gimnasia no dejó de intentar y tras falta en el área a Azul Oszczyk, la árbitra marcó penal. Esquivel agarró la pelota y cambió por gol.

La Lepra descontó para ponerle emoción al final. Las Lobas se quedaron con tres puntos para no perder de vista al puntero del torneo. La próxima fecha visitará a Satsaid.