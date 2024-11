Colapinto chocó en la clasificación pero Williams confirmó que podrá correr el GP de Brasil

Tras una mañana de malas noticias para Franco Colapinto, finalmente llegó una buena: podrá correr el Gran Premio de Brasil luego del accidente en la Qualy.

La pista del autódromo de Interlagos afectada por las lluvias le jugó una mala pasada al piloto argentino, que en la clasificación de hoy perdió el control en una de las curvas y terminó impactando sobre los carteles.

Los daños del auto preocuparon a Williams Racing y al propio piloto, que tras lo acontencido dijo: "No sé bien qué pasó, se me fue el auto, patinó atrás, era irrecuperable. Estoy muy triste, perdón para el equipo que tiene mucho trabajo, no sé si van a llegar a la carrera”.

Sin embargo, la escudería logró arreglar el rodado rápidamente y comunicó que finalmente Colapinto será parte de la carrera principal largando desde la 18va posición. Por su parte, Alexander Albón, que tambien sufrió un accidente, se ausentará.