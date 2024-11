Gimnasia no aprovechó la superioridad numérica y empató en el bosque

A pesar de haber jugado casi todo el segundo tiempo con un jugador más por la expulsión de Cristian Vega, Gimnasia no aprovechó la superioridad numérica y apenas pudo rescatar un empate ante Central Córdoba, por la fecha 21 de la Liga Profesional.

Desde el inicio, el Lobo hizo figura a Luis Ingolotti, arquero del Ferroviario. Es que el futbolista del conjunto de Santiago del Estero se lució con varias atajadas en el comienzo del partido, que parecían ser un síntoma de lo que se venía para el equipo local.

Es que los de Marcelo Méndez contaron con varias chances, pero la falta de puntería impidió que logren romper el cero. Aún después del tremendo planchazo de Vega que derivó en su expulsión, el equipo local no hizo pesar la superioridad numérica y no pudo romper la igualdad.

Quizás la más clara la tuvo Pablo De Blasis, cuando el reloj marcaba 39 minutos del complemento. Allí, el 10 del Lobo bajó de pecho una pelota prácticamente en el área chica e intentó fulminar a Ingolotti, pero su remate se fue apenas por arriba del arco del Ferroviario.

De esta manera, el duelo terminó en un empate sin goles que significó el noveno partido sin conocer la victoria para Gimnasia, contabilizando el cruce con Boca en la Copa Argentina. Para Central Córdoba, en tanto, la igualdad le impidió volver al triunfo, después de la derrota ante San Lorenzo y el empate con Huracán en las últimas dos fechas.