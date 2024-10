Gimnasia no descansa y piensa en Godoy Cruz

Sin descanso por cuestión del calendario, ayer el Lobo se entrenó por la mañana en Estancia Chica después de lo que fue la igualdad en la Fortaleza contra Lanús ya que el sábado jugará contra Godoy Cruz a partir de las 17:30 en el Juan Carmelo Zerillo. Con tareas regenerativas para aquellos que jugaron en el Néstor Díaz Pérez, el resto del plantel se entrenó de manera normal y esta mañana ya estarán todos a la par bajo el mando de Marcelo Méndez, aunque el entrenador albiazul tendrá que rearmar el rompecabezas.

A la espera de las evoluciones de Norberto Briasco, Matías Abaldo y Pablo De Blasis, Méndez estará muy atento a lo que suceda desde hoy hasta el último entrenamiento del viernes porque necesita que regresen ante las expulsiones de Enzo Martínez y Martín Fernández, como así también que es muy difícil que Lucas Castro pueda ser tenido en cuenta porque está transitando los últimos días de su recuperación en el desgarro.

Con rendimientos bajos el lunes en cancha del Granate, de no regresar algunos de estos tres jugadores que están tocados y son titulares, el entrenador uruguayo buscará empezar a encontrar soluciones para levantar niveles y también la gran duda es qué sucederá con el esquema. El 5-2-3 nuevamente no le funcionó como contra Deportivo Riestra, pero estas bajas hacen dudar hasta último momento cuál será la formación ya que tampoco abundan las opciones y aquellos que tienen posibilidad de estar en el último tiempo no han tenido mucha acción.

Juega la Reserva

Esta tarde a partir de las 15:00 en Arroyo Seco, la Reserva de Gimnasia visitará a Rosario Central por la fecha 10 de la Copa Proyección donde los dirigidos por Lucas Lobos buscarán la victoria ya que de conseguir los tres puntos, quedarán momentáneamente punteros debido a que se encuentran a un punto del rival de esta tarde, River Plate y Racing (ya empató ayer).

Además de esta cuestión de seguir en los primeros puestos, el Lobo necesita ganar para seguir asegurándose la clasificación entre los primeros ocho de la Zona A porque hay muchos equipos con muy poca diferencia de unidades y en cinco fechas finaliza esta fase regular para luego comenzar los playoffs.