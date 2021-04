Gimnasia perdió la mitad del equipo para recibir a Lanús por culpa del coronavirus

Finalmente ayer, tras una serie de hisopados que se realizaron en Estancia Chi­ca, Gimnasia engrosó la lista de jugadores infectados de coronavirus.



En total, ya son 10 los jugadores que contrajeron el virus durante los últimos 10 días, de los cuales nueve se fueron confirmando en el transcurso de esta semana.



La lista de futbolistas infectados incluye a los arqueros Insfran y Rey (el primero en proceso de recuperación tras confirmarse el positivo la semana pasada), más los defensores Morales, Melluso (ambos titulares) Palazzo, Napolitano, Barros Schelotto, y los volantes Ayala, Mancilla y Gallo.



En tal sentido, las bajas de los dos volantes centrales conlleva un verdadero problema para Gimnasia, que encontró en Mancilla y Ayala al pulmón del equipo para cortar el juego, recuperar la pelota y luego cederle con claridad al uruguayo Brahian Alemán para empezar a generar el peligro en el arco adversario.



Con este panorama, el Lobo deberá apostar a un equipo con por lo menos cinco cambios para recibir a Lanús, un conjunto siempre temible que viene siendo protagonista en la Zona 2 de la nueva Copa de la Liga Profesional.



Asimismo, la jerarquía y el oficio de jugadores como Barrios, Alemán, sumado al buen presente de Weigandt y Carbonero serán determinantes para atenuar las sensibles bajas inesperadas que tendrá el equipo el próximo sábado a las 16:15 en el estadio del Bosque.



De no mediar contratiempos, Lucas Licht será titular y Eric Ramírez también estará en la conversación para poder ganarse un lugar dentro de los 11 ante la gran cantidad de jugadores infectados.



Además, una de las pruebas que podría ensayar el cuerpo técnico en la jornada de hoy es la posibilidad de incluir también a Nicolás Contín para jugar con Lucas Barrios. Esta prueba sería más de urgencia que por convencimiento del cuerpo técnico, ante la falta de jugadores que puedan garantizar el contrapeso ofensivo con tantos futbolistas que no podrán estar en el sector defensivo.



A todo esto, se sumará la ausencia de Maximiliano Coronel y el ingreso del juvenil Durso para defender el arco de Gimnasia nada menos que en el difícil choque contra el Granate, mañana en el estadio de 60 y 118.



El resto es toda una incógnita que la dupla terminará de resolver mañana en la última práctica antes de recibir al Granate.

Sin concentración y con menú selectivo: pescados y pastas

Por todo lo ocurrido ayer, y lo que viene pasando en los últimos días, el cuerpo técnico de Gimnasia decidió que el plantel profesional no lleve adelante la concentración esta noche en Estancia Chica, y que los jugadores convocados para afrontar el partido de mañana directamente se junten el predio de Abasto mañana a la mañana para almorzar y recibir la charla táctica antes de partir hacia el estadio.



Con relación al menú de algunos futbolistas por la celebración de las Pascuas, se confirmó que una gran parte del plantel es muy devota de la fe cristiana y no consumirá carne esta noche, conforme indica la tradición por respeto a Cristo. Sin embargo, no será una obligación y estará en aquellos que no son creyentes o ateos poder hacerlo o no.



Si bien el Lobo tiene una nutricionista que aconsejó especialmente para esta época del año cómo consumir preferentemente pescados (una comida que no es tan usual como la carne o las pastas) quedará a criterio de cada futbolista cómo cuidarse, al menos esta noche cuando estén en sus casas esperando el choque de mañana ante el Granate.



Ya en Estancia Chica, el menú de mañana al mediodía consistirá en hidratos de carbono, ensaladas y mucho líquido.



Y una vez finalizado el partido, después de las 18, los jugadores podrán consumir pizza u otros hidratos de carbono, sin descartar alguna vianda o sandwich que puedan llevarse desde la misma zona de los vestuarios hasta sus respectivos hogares, en donde terminarán de pasar el fin de semana de Pascuas justo a sus familias. Allí, en la privacidad del hogar, estará permitido el consumo de algún huevo de chocolate.